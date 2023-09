En jetant un rapide coup d’œil sur la formation transportée au Centre Bell par la visite d’Ottawa, on pouvait comprendre que certains Sénateurs n’allaient pas venir ici pour apprendre et offrir du hockey scientifique comme les Soviétiques en 1972.

Ainsi, avec des Mark Kastelic et des Zack MacEwen qui allaient essayer de se faire remarquer de toutes les façons possibles, c’était évident qu’il allait y avoir quelques bassesses comme dans le bon vieux temps.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky

D’ailleurs, c’est en plein ce qu’on a eu, et pas qu’une fois : un genou sorti par-ci, un coup dans le dos par-là. Fort heureusement, il n’y a eu rien de fâcheux, ni d’un bord ni de l’autre, et la soirée s’est terminée dans un calme relatif, avec une victoire de 4-3 du Canadien, dans ce deuxième match du calendrier préparatoire.

Est-ce que Martin St-Louis aurait pu ajouter quelques livres de muscle à sa formation, sachant que ces Sénateurs allaient arriver ici avec de mauvaises intentions ? Il y a un peu pensé.

« On a un calendrier et on essaie de se préparer, de donner des chances à des joueurs, a commencé par dire le coach. Ça n’est pas comme si on recevait les détails de leur formation deux jours à l’avance. Nous autres, on se prépare déjà, mais quand j’ai vu leur formation, c’est sûr que si je l’avais eue beaucoup plus tôt, ç’aurait été différent. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sean Monahan

« Mais même à ça, on veut jouer au hockey. Il y a eu beaucoup de punitions et tout, mais on est restés en groupe, on est restés ensemble, et ça a été correct. »

À un certain moment, Kaiden Guhle, qui ne devait pas jouer, mais qui a pris la place de Mike Matheson, s’est retrouvé étendu sur la glace, victime de l’un de ces coups déloyaux qui peuvent survenir quand trop de joueurs essaient de se faire un nom en même temps. Il a fini par se relever.

On était là, les gars ont répondu. C’est un groupe fier, uni. Il y a eu une couple de situations où les gars n’ont pas reculé, ils se tiennent ensemble, et pour un entraîneur, c’est le fun de voir ça. On aurait été déçus de perdre des gars dans un match préparatoire, mais ça fait partie de la game… On n’a subi aucune blessure et on a affiché une mentalité de meute. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

Aucune blessure, c’est déjà une victoire dans la victoire, et en plus, le Canadien a eu la surprise de constater quelques retours en force de la part de joueurs longtemps absents pour des raisons de santé.

Ainsi, MM. Juraj Slafkovsky, Sean Monahan et Cole Caufield ont tous signé un but, une première depuis très longtemps pour eux.

Slafkovsky, entre autres, affichait un très large sourire dans le vestiaire du Centre Bell.

« Je sais que je dois jouer de manière physique et me retrouver autour du filet plus souvent, a admis le jeune attaquant. Mais c’est aussi seulement mon deuxième match en neuf mois ! Je suis encore en train de retrouver mes repères, et je me sens mieux que la dernière fois, je sens que ça revient. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jake Allen

Martin St-Louis semblait lui aussi satisfait.

« J’espère qu’il va continuer à grandir, a expliqué l’entraîneur au sujet du jeune homme. Il va y avoir des hauts et des bas, dans son cas, mais je suis pas mal sûr qu’il va continuer à s’améliorer. […] Il y a des attentes et il doit vivre avec ça, même si, des fois, c’est injuste. Mais il sait se servir de ses attributs, il utilise sa vitesse, sa force, et il peut lancer la rondelle. Les dernières périodes qu’il a disputées sont un bon signe. »

C’est entendu, ça ne compte pas en ce moment, et ça ne comptera pas non plus avant le 11 octobre, mais s’il y a une chose qu’il faut retenir de ce mercredi soir au Centre Bell, c’est que trois joueurs très importants pour la saison qui s’en vient ont l’air d’être prêts à jouer à la hauteur des attentes. Pour un club de qui on n’attend rien, c’est au moins ça.

En hausse : Juraj Slafkovsky PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Juraj Slafkovsky Dans un contexte où il doit reprendre confiance, le jeune homme s’est fait du bien avec un match d’un but et une mention d’aide.

En baisse : Cayden Primeau PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Cayden Primeau (30) et Juraj Slafkovsky (20) Il a accordé 1 but sur 18 tirs, mais n’affiche aucune confiance.

Le changement : Mike Matheson PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Mike Matheson Il devait prendre part au match, mais ne l’a pas fait par mesure préventive. Rien de grave, selon Martin St-Louis.