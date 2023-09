Le dernier match de Sean Monahan remonte au 5 décembre, alors on aura compris qu’il commence à avoir hâte au prochain.

Il a hâte, oui, parce qu’il en sera mercredi soir à un premier match depuis ce soir tragique de décembre à Vancouver, quand les ennuis de santé ont ruiné sa saison.

Le match de mercredi au Centre Bell ne sera qu’un match préparatoire, le deuxième du Canadien cette saison, mais aux yeux de Monahan, ça ne change rien du tout.

« J’ai juste hâte de retourner jouer, a-t-il admis mercredi matin à Brossard. Je ne me suis jamais aussi bien senti de toute ma carrière. Ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi nerveux ! »

Pour l’occasion, et lors de cette visite des Sénateurs d’Ottawa, Monahan sera ajouté au premier trio, à la droite de Cole Caufield et de Nick Suzuki.

« Dans leur cas, ils ont déjà joué tous ensemble auparavant, a noté l’entraîneur Martin St-Louis. C’est une façon de les placer en position de connaissance sur la glace. Je veux que nos joueurs se sentent bien sur la patinoire, et le plus vite possible. »

Pendant que Monahan patinera sur le premier trio, Kirby Dach ira piloter le deuxième trio, au centre, entre Rafaël Harvey-Pinard et Juraj Slafkovsky, qui en sera à un deuxième match préparatoire. Cette combinaison est peut-être annonciatrice du futur, ou peut-être pas. « Je veux encore voir Dach dans notre ligne de centre, mais il nous donne aussi des options en compagnie de Suzuki et Caufield », s’est contenté de répondre Martin St-Louis à ce sujet.

Sinon, tous les joueurs employés par le Canadien mercredi soir en seront à un premier match préparatoire cette saison, à part Slafkovsky bien évidemment. Lias Anderson en sera donc à un premier tour de piste, tout comme William Trudeau.

« J’ai encore du chemin à faire, a admis le défenseur québécois. Mais j’entends des bons mots à mon sujet depuis le début du camp, et c’est sûr que c’est plaisant à entendre. »