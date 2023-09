Le Canadien tirait de l’arrière 2-1 en milieu de deuxième période lundi soir et les Devils profitaient d’une supériorité numérique. Jesse Ylönen a fait le bon jeu remettant la rondelle à son défenseur Logan Mailloux, en plein élan vers la zone neutre.

Grâce à sa vitesse, Mailloux, le premier choix de l’équipe, 31e au total en 2021, a atteint la ligne bleue du New Jersey, mais s’est vite retrouvé coincé devant quatre adversaires. La sagesse, la logique plutôt, aurait consisté à envoyer la rondelle en fond de territoire, gagner quelques dizaines de secondes supplémentaires, et se repositionner en défense. Le CH, on le rappelle, avait un joueur en moins.

Mailloux a plutôt tenté de percer cette muraille, sans succès, évidemment. La jeune merveille Jack Hughes a repris possession de la rondelle. Mailloux a bien tenté de se replier à grande vitesse, mais un tourniquet de Hughes, déjà en zone du Canadien, a envoyé l’espoir du CH paître contre la bande. Une seconde plus tard, c’est-à-dire une passe de génie de Hughes, après avoir déjoué un autre adversaire, Josh Anderson, et les Devils menaient par deux buts.

Quelques minutes plus tôt, Mailloux avait été sauvé par le gardien Samuel Montembeault, cette fois en supériorité numérique. Il était en fin de présence, à bout de souffle, après avoir pourchassé un adversaire en fond de zone, quand il a récupéré la rondelle à la ligne bleue. Il a tenté de déjouer un joueur des Devils, s’est vite retrouvé en déséquilibre, à une main sur le bâton, et sa maladresse a permis une échappée.

Martin Saint-Louis, jamais à court d’allégories dans ce cerveau foisonnant d’idées, a bien illustré la prise de décisions du jeune homme après le match. « Dans les rangs juniors, les joueurs attaquent plus souvent l’adversaire au lieu d’attaquer l’espace. Dans la Ligue nationale, c’est davantage une game d’échecs, comparativement aux rangs juniors où ça ressemble à une game de dames. Il y a des moments dans un match où tu dois jouer aux dames. Mais la game d’échecs est beaucoup plus importante que la game de dames… »

Mailloux, 20 ans n’a pas fait que de mauvais jeux. Il a même été drôlement plus impressionnant que lors du tournoi des recrues. Aucun joueur n’a été plus utilisé chez le Canadien : plus de 21 minutes.

Son gabarit avantageux, 6 pieds 3 pouces et 220 livres, lui a permis de tenir l’adversaire en respect. Le vétéran Tyler Toffoli, la première victime de l’une de ses percutantes mises en échec, se souviendra de lui. Il a cependant tendance à sacrifier un positionnement efficace pour obtenir la mise en échec spectaculaire.

Mailloux possède beaucoup de vitesse pour un joueur aussi costaud, un tir foudroyant et il est très confiant en possession de la rondelle. Son sang-froid est étonnant pour un jeune de son âge. En déficit de deux buts en fin de match, on a vu Mailloux élever la cadence pour tenter d’aider son équipe à rétrécir l’écart. Cette aptitude à s’élever dans les moments de haute tension ne s’enseigne pas.

Ce garçon sera envoyé à Laval pour apprendre. Sa capacité à apprendre et à intégrer les enseignements reçus dictera la suite de sa carrière. Ceux qui y parviennent connaissent généralement du succès dans la LNH. Ceux qui n’arrivent pas à corriger les failles dans leur jeu sont condamnés aux ligues mineures.

Mailloux devra aussi prendre de meilleures décisions en jeu de transition. Trop souvent lundi, et lors des matchs précédents, ses longues passes échouaient. Il doit aussi réussir un plus grand nombre de tirs cadrés. Dans la dernière minute de jeu, il a envoyé deux rondelles dans la baie vitrée au lieu de toucher le filet.

David Reinbacher moins flamboyant

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE David Reinbacher

Le premier choix de 2023, cinquième au total, David Reinbacher, 18 ans, a été moins spectaculaire contre les Devils. Malgré l’excitation d’un premier match en carrière dans un uniforme du Canadien, il n’a pas cherché à trop en faire.

Dès sa première présence sur la glace, il a effectué une poussée vers la zone adversaire. Voyant un mur de chandails blancs se dresser devant lui à la ligne bleue, il a lobé la rondelle dans le coin gauche à l’intention d’Alex Newhook, qui a pu devancer son adversaire et remettre le disque devant le filet pour une occasion de marquer. Reinbacher venait de trouver un espace libre où envoyer cette rondelle.

Reinbacher a été brouillon par moments, également davantage sur le plan de l’exécution que dans ses prises de décisions. Mais il a placé une belle rondelle vers le filet après avoir accepté une passe d’Alex Newhook pour permettre à Josh Anderson de réduire l’écart à un but.

Ce jeune homme disputera vraisemblablement la prochaine saison en Suisse, où il pourra peaufiner son jeu. Il a encore beaucoup d’apprentissages à faire lui aussi, quoique sa compréhension du jeu est supérieure à la moyenne.

La citation du jour

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid

Je ne croyais pas qu’il pourrait atteindre les 150 points, mais il a trouvé le moyen de le faire. Rien ne peut être hors de sa portée sur le plan de la production offensive. Il augmente son niveau d’année en année. Je ne peux parier contre lui. Sidney Crosby, sur la possibilité de voir Connor McDavid obtenir 170 points cette saison.

McDavid en a obtenu 153 l’an dernier. Aucun joueur n’en a obtenu plus de 170 depuis Mario Lemieux en 1996. Seuls Lemieux et Wayne Gretzky, six fois, ont atteint cette marque. Le sommet en carrière de Crosby est de 120 points, réussi à sa deuxième saison dans la LNH.