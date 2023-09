« Je suis enthousiaste et ce sera très spécial que de disputer ce match, a expliqué le jeune défenseur David Reinbacher. Ce sera un honneur, et c’est un sentiment qui ne se décrit pas. »

Le Canadien va amorcer son calendrier préparatoire lundi soir au Centre Bell, et pour l’occasion, la jeunesse sera bien mise en évidence.

Ainsi, plusieurs espoirs du club auront la chance de se faire voir, incluant David Reinbacher, le premier choix du club au dernier repêchage, qui en sera à un premier match dans le maillot tricolore lors de cette visite des Devils du New Jersey.

« Je suis enthousiaste et ce sera très spécial que de disputer ce match, a expliqué le jeune défenseur. Ce sera un honneur, et c’est un sentiment qui ne se décrit pas. »

Martin St-Louis va bien sûr l’avoir à l’œil. « Je ne veux pas qu’il pense qu’il doit être parfait, a dit l’entraîneur montréalais. Je veux qu’il joue au hockey tout simplement. Il va devoir apporter des correctifs, et c’est pas grave. Il doit juste jouer au hockey. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Logan Mailloux

Martin St-Louis va aussi avoir à l’œil un autre défenseur, Logan Mailloux, qui en sera lui aussi à un premier match dans ce maillot. « Il avait de l’énergie (lors du tournoi des recrues) à Buffalo, et là, c’est un autre palier, a expliqué l’entraîneur. Mais les joueurs sont prêts à porter ce chandail-là, et ils devraient l’être… Reinbacher et Mailloux ont été excellents depuis le début du camp, et on veut voir leur potentiel. Ça va être leur premier match avec nous, et c’est excitant pour eux. »

Le Canadien va disputer ce match face aux Devils en employant deux gardiens, Samuel Montembeault et Jakub Dobes, qui vont se partager le travail devant le filet.

La formation