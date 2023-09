Egor Sokolov signe un contrat d’un an à deux volets

(Ottawa) L’attaquant Egor Sokolov a signé un contrat d’un an à deux volets avec les Sénateurs d’Ottawa, mardi.

La Presse Canadienne

Sokolov empochera 775 000 $ US dans la LNH et 120 000 $ dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Âgé de 23 ans, Sokolov a passé la majorité de la saison 2022-2023 avec les Senators de Belleville, dans la LAH.

Le Russe a établi des sommets en carrière avec 21 buts, 38 aides, 59 points et 72 minutes de pénalité en 70 matchs.

Sokolov a également pris part à cinq parties avec les Sénateurs, récoltant un but et une mention d’assistance. Il a marqué son premier but en carrière dans la LNH le 8 avril, lors d’un gain de 7-4 aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

Sokolov a été sélectionné par les Sénateurs en troisième ronde, au 61e rang, lors du repêchage de 2020.