C’est terminé pour Paul Byron. Après avoir fait l’impasse sur la dernière saison en raison de blessures, l’attaquant a confirmé mercredi qu’il accrochait ses patins.

Il agira désormais à titre de consultant au développement des joueurs du Canadien, en appui à Adam Nicholas et Rob Ramage. Byron accompagnera les joueurs lors de certaines séances sur la glace, en plus de superviser leur cheminement hors glace.

Dans une lettre publiée sur le site du Canadien, Byron explique qu’« après de longues et nombreuses séances de réadaptation, de thérapie, des consultations et des conversations avec différents médecins pour tenter de revenir au jeu et poursuivre la carrière que j’aime tant, la décision est devenue claire, écrit l’homme de 34 ans.

« Toute ma vie, j’ai réussi à déjouer les probabilités et prouver à mes détracteurs qu’ils avaient tort. Pendant longtemps, j’ai gardé espoir de pouvoir y parvenir une fois de plus, et c’est ce qui a rendu la décision si difficile à prendre. Mais la réalité est que je ne suis plus en mesure de m’entraîner, de patiner ou de me pousser au niveau requis pour être un joueur de hockey professionnel en raison de blessures subies lors de mon dernier match et des saisons précédentes. »

Dans sa lettre, Byron prend le temps de remercier une panoplie de gens qui l’ont aidé, de Benoît Groulx à Marc Bergevin, en passant par Bob Hartley, ses agents et ses proches.

« Même s’il est difficile d’accepter cette réalité, je ne peux m’empêcher d’être incroyablement reconnaissant et fier de la carrière que j’ai connue. Si, quand j’étais tout petit, et même en début de vingtaine, vous m’aviez dit que ma vie et mon cheminement de carrière ressembleraient à ça, jamais je ne vous aurais crus. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Byron n’a pas joué la saison dernière en raison de problèmes aux hanches. Lors du bilan en avril, il avait noté qu’il ressentait de la douleur non seulement quand il patinait sur la glace, mais aussi après des marches de « 30 à 45 minutes ».

Il termine sa lettre par un message d’espoir aux jeunes joueurs.

« À tous les jeunes joueurs de hockey, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas, ou que vous n’êtes pas assez bon. Je suis la preuve que vous pouvez réussir et aspirer aux plus grands rêves. Croyez en vous et mettez les efforts pour atteindre votre objectif. Concentrez-vous et prêtez attention aux conseils que vous donnent vos entraîneurs, et faites tous les efforts nécessaires jour après jour pour continuer de progresser, un petit pas à la fois. Le succès ne vient pas facilement, alors ne laissez jamais le doute se mettre en travers de vos ambitions. Bonne chance à tous les joueurs de hockey et au plaisir de vous voir à l’aréna. »

Byron n’a pas joué la saison dernière en raison de problèmes aux hanches. Lors du bilan en avril, il avait noté qu’il ressentait de la douleur non seulement quand il patinait sur la glace, mais aussi après des marches de « 30 à 45 minutes ».

Réclamé au ballottage par le Canadien en octobre 2015, il a passé les sept dernières années de sa carrière à Montréal. En 521 matchs dans la LNH, il a inscrit 208 points (98 buts, 110 passes). Il s’est notamment distingué avec deux saisons de 20 buts dans l’uniforme tricolore.

« Au nom de toute l’organisation, je tiens à féliciter Paul pour sa longue carrière en tant que joueur de hockey professionnel, a mentionné Geoff Molson. De par sa grande contribution tant sur la patinoire qu’en dehors, Paul incarne parfaitement ce que signifie être un joueur des Canadiens de Montréal. Par son leadership, sa gentillesse et sa présence dans la communauté, Paul a laissé sa marque au cours de ses sept saisons à Montréal, et nous sommes très heureux qu’il joigne le département du développement des joueurs. Son expérience, sa communication et son approche seront bénéfiques, tant pour nos joueurs que pour nos espoirs. »