Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, s’est dit déçu de l’absence de discussions avec l’équipe au sujet d’un nouveau contrat.

Associated Press

Le contrat de 68 millions de dollars sur huit ans de Stamkos prend fin après la prochaine saison, et il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de discussions au sujet d’une prolongation durant l’été.

« Pour être honnête, je suis déçu de l’absence de discussions à ce sujet, a dit Stamkos mercredi, alors que les joueurs du Lightning se présentaient pour le début du camp d’entraînement. C’est quelque chose que j’ai exprimé à la fin de l’année dernière, que je voulais en discuter avant le début du camp d’entraînement. »

Tampa Bay, qui a remporté la Coupe Stanley en 2020 et 2021 avant de s’incliner en finale en 2022, est confronté à des problèmes de plafond salarial depuis plusieurs années. La saison dernière, le Lightning s’est incliné au premier tour face à Toronto.

Le directeur général Julien BriseBois a indiqué qu’il serait formidable que Stamkos puisse passer toute sa carrière avec l’équipe, mais qu’il n’y aurait pas de discussions avant la fin de la saison.

« Steven et moi partageons l’objectif commun de ramener la Coupe à Tampa, c’est notre objectif, a ajouté BriseBois. Pour y parvenir dans les années à venir, nous devrons dépenser notre budget le plus judicieusement possible. Pour ce faire, je pense qu’il me faut recueillir davantage d’informations. »

Au cours de l’intersaison, le Lightning a signé avec l’attaquant Brandon Hagel une prolongation de contrat de huit ans et de 52 millions de dollars qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025. Une grande partie du noyau de l’équipe, du gardien Andrei Vasilevskiy aux défenseurs Mikhail Sergachev et Erik Cernak en passant par les attaquants Nikita Kucherov, Brayden Point et Anthony Cirelli, a signé un contrat à long terme, et Victor Hedman pourrait signer un nouveau contrat l’été prochain.

BriseBois a expliqué qu’en ce qui concerne Stamkos, il doit voir comment la saison se déroulera.

« Je dois voir comment les pièces du casse-tête s’emboîtent cette année. Après la saison, une fois que j’aurai rassemblé ces informations, je pourrai travailler avec Steven et son agent sur une structure de contrat qui serait dans le meilleur intérêt des deux parties. »

Stamkos, qui aura 34 ans en février, a réitéré son désir de terminer sa carrière avec Tampa Bay, qui l’a choisi au premier rang lors du repêchage de 2008.

« Je pense que c’est quelque chose que je n’ai pas vu venir, a admis Stamkos. C’est ce qui s’est passé. J’aimerais prolonger mon contrat, jouer ici et terminer ma carrière ici, mais ce n’est pas de mon ressort. Je ne peux pas rédiger de contrat pour moi-même. »

Stamkos a atteint le cap des 1000 matchs joués (1003) et des 500 buts (515) la saison dernière, avec 34 buts et 85 points en 81 matchs.

« Je pense que ce serait formidable pour l’organisation si Steven pouvait passer toute sa carrière avec le Lightning, a indiqué BriseBois. C’est dans l’intérêt de tous. Tout le monde sait ce que Steven représente pour notre organisation et ce qu’il a apporté à notre équipe. »