Lorsque Jakub Dobes affirme que la personne qu’il admire le plus au monde est son père Zdenek, on se doute que c’est davantage en raison de leurs liens que des talents de hockeyeur du paternel, qui a connu une carrière somme toute anecdotique en République tchèque.

« Je ne me définis pas vraiment par rapport aux autres, mon cercle est très serré », a précisé le gardien du Canadien, jeudi. Bon joueur, et se doutant qu’il fallait bien qu’il nomme des joueurs de la LNH, il a ajouté avoir toujours aimé Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, et, « évidemment », Carey Price. « Les deux sont incroyables », a-t-il dit.

Interrogé à savoir s’il avait croisé Price jusqu’ici, le jeune homme s’est illuminé. Oui, il l’a vu en chair et en os. Mais non, les deux n’ont pas discuté ensemble. « J’étais trop nerveux », a-t-il avoué.

Personne ne rajeunira en lisant ceci, mais Dobes avait quatre ans lorsque Carey Price a été repêché, et six ans lorsqu’il a fait ses débuts dans la LNH. Aussi bien dire que, depuis sa République tchèque natale, il a suivi la carrière de Price du plus loin qu’il se souvienne.

« Aimerais-tu entendre les conseils qu’il pourrait te prodiguer ? », lui a demandé un journaliste.

« Mon Dieu, bien sûr !, a rétorqué Dobes. C’est un futur membre du Temple de la renommée, je vais l’écouter ! Je veux apprendre de lui. Le jour viendra et on pourra se parler. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price

On se gardera de dresser des comparatifs entre les deux. Choix de cinquième tour du Tricolore (136e au total) en 2020, Dobes ne débarque pas à Montréal avec le pedigree de son idole. Il ne manque pas de confiance en lui pour autant.

Celui qui vient de conclure une carrière universitaire flamboyante avec les Buckeyes d’Ohio State se décrit comme un compétiteur – un « gamer », dans ses mots – qui « accomplit le travail ».

« Quand les enjeux sont élevés, peu de gens peuvent me battre », dit-il. Ses preuves chez les professionnels restent à faire, mais il a été finaliste pour le titre de meilleur gardien de la NCAA en 2023 et mené son équipe jusqu’en quart de finale du championnat national. Les Buckeyes ont finalement baissé pavillon contre l’Université Quinnipiac, future championne.

Après l’élimination de son club, il a signé son premier contrat de la LNH avec le CH et a rejoint le Rocket de Laval. Il n’a disputé aucun match, mais a néanmoins pu goûter à ce nouveau calibre et y saisir la différence avec le hockey universitaire.

« La vitesse est semblable, mais les joueurs sont encore meilleurs, estime-t-il. Ils trouvent mieux les coins [du filet], ils font de meilleurs jeux, ils ont plus d’expérience… Dans notre équipe, il y avait des tireurs comme je n’en avais jamais vu ! »

Le gardien de 21 ans ne se soucie guère du surplus d’employés à sa position dans l’organigramme du Canadien. Une situation qui, à moins d’une transaction, aura des effets sur le Rocket, son équipe probable des prochains mois. « Je veux juste jouer des matchs et m’améliorer. »

Apprendre des meilleurs et se hisser au niveau suivant, pour lui, est « comme une drogue », a-t-il dit, tout juste avant de s’étonner lui-même d’avoir choisi cette analogie. Personne ne lui en a tenu rigueur.

Il sait déjà qu’il devra apprendre, justement, à jouer « plus calmement » et plus profondément dans son filet. Certaines situations corsées dont il pouvait se tirer sans heurt dans les rangs juniors et universitaires ne pardonneront plus, rappelle-t-il.

Il devra ainsi être la « meilleure version » de lui-même.

« Après un match, penses-tu davantage aux arrêts que tu as réalisés ou aux buts que tu as accordés ? », lui a demandé un autre journaliste.

Dobes de répondre : « Je pense à la victoire. Si tu gagnes, c’est tout ce qui compte. »

Qu’on se le tienne pour dit.