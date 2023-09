(Buffalo) David Reinbacher a droit au traitement royal, si une telle chose existe dans un tournoi des recrues disputé dans un aréna d’entraînement, dans une ville dont la spécialité culinaire est les ailes de poulet, où les joueurs se sont rendus au bout de sept heures d’autobus.

Toujours est-il que Reinbacher et le Tricolore disputeront vendredi leur premier match du tournoi des recrues, face aux espoirs des Sabres. Et pour l’occasion, Reinbacher sera placé dans des conditions optimales pour connaître du succès.

Le 5e choix au total au dernier repêchage sera en effet jumelé à William Trudeau à la ligne bleue. Avec une saison complète dans la Ligue américaine, Trudeau est le défenseur le plus aguerri parmi les arrières que le CH a invités au tournoi. Le patineur de Varennes a d’ailleurs constitué une agréable surprise pour à Laval la saison dernière.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE William Trudeau

« Reinbacher est jeune et il est en apprentissage. En le mettant avec Trudeau, qui a de l’expérience, ça peut aider », a justifié l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, après l’entraînement matinal de vendredi.

En avantage numérique, Reinbacher s’est exercé avec ce qui ressemble à la première unité des espoirs du CH. Ses compagnons étaient Emil Heineman, Owen Beck, Joshua Roy et Sean Farrell, possiblement les quatre meilleurs espoirs du Canadien à l’attaque.

Les yeux seront évidemment tournés vers le grand Autrichien en raison de son statut de joueur du top 5 au repêchage. Ça inclut les yeux des entraîneurs. Au début de l’entraînement, Reinbacher a eu droit à une longue explication personnalisée de la part de Kelly Buchberger, un des adjoints de Houle.

« Il est ici pour se faire valoir, a rappelé Houle. Tout joueur veut jouer dans la LNH en partant. S’il peut causer une surprise, il le fera. Sinon, il retournera en Europe. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Owen Beck

Les entraîneurs se plaisent à dire que les camps d’entraînement constituent une période pour mener des expériences, mais ces expériences ne sont pas purement aléatoires. Ainsi, Heineman, Beck et Roy formeront également un trio à 5 contre 5. Le premier, par son âge (21 ans) et sa taille (6 pi 2, 202 lb) et ses succès à Laval en fin de saison (7 buts en 11 matchs) est possiblement l’attaquant le plus près de la LNH dans la délégation montréalaise envoyée à Buffalo. « Il a joué pro deux ans en Europe. Des gars comme ça devraient ressortir ici », a estimé Houle.

Beck a déjà goûté à la LNH l’an dernier, le temps d’un match, et Roy vient de compléter une fructueuse carrière junior. « Deux super bons joueurs », a résumé Roy, au sujet de ses compagnons de trio.

À l’inverse, les plus lointains choix au repêchage Florian Xhekaj et Jared Davidson ont été jumelés à John Parker-Jones, un colosse qui a partagé son temps entre Laval et Trois-Rivières l’an dernier.

Pour ce premier match, Houle va confier le filet à Jakub Dobes, un gardien tchèque qui fera ses débuts professionnels cette saison après deux saisons fructueuses à Ohio State, dans la NCAA.

Une autre première

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Logan Mailloux

Reinbacher ne sera pas le seul défenseur du CH à vivre son baptême des tournois de recrues. Ce sera aussi le cas de Logan Mailloux.

Le grand défenseur de 20 ans formera un tandem avec Christopher Ortiz, un nouveau venu dans l’organisation.

Si le potentiel offensif de Mailloux n’a jamais fait de doute, son jeu défensif doit être fignolé. Comme lui-même l’a reconnu jeudi, avant le départ vers Buffalo, « tu ne peux pas jouer dans la Ligue nationale si tu ne sais pas défendre. » Sauf que Houle n’entend pas non plus confiner ses joueurs à une structure rigide.

« Pour le tournoi des recrues, on laisse les gars aller. On ne veut pas donner trop de structure, on veut qu’ils aient du plaisir, qu’ils montrent ce qu’ils peuvent faire. On essaie de ne pas trop leur en donner », a expliqué Houle.

Un absent

Enfin, le défenseur Jayden Struble ne participera pas à la rencontre. Un « petit pépin », dans les mots de Houle, l’a empêché de prendre le bus avec ses coéquipiers jeudi. Houle a toutefois indiqué que Struble était en route vers Buffalo, devrait y arriver vendredi soir et jouer samedi après-midi.