PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES DEVILS DU NEW JERSEY

(Newark) Les Devils du New Jersey ont offert un contrat d’une saison d’une valeur de 1 million US à l’attaquant et joueur autonome Tomas Nosek, a annoncé le directeur général Tom Fitzgerald mercredi.

Associated Press

Nosek a disputé 66 rencontres avec les Bruins de Boston la saison dernière, et il a inscrit sept buts et 11 mentions d’assistance. Il a aussi pris part aux sept rencontres éliminatoires des Bruins, qui ont été éliminés au premier tour dans l’Association Est par les éventuels finalistes de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride.

Nosek, qui est originaire de la République tchèque, a disputé 398 matchs en carrière dans la LNH avec les Red Wings de Detroit, les Golden Knights de Vegas et les Bruins. Il totalise 42 buts et 59 mentions d’assistance. Il a également pris part à 59 rencontres éliminatoires, et fut membre des Golden Knights lorsque ceux-ci ont atteint la série finale de la Coupe Stanley en 2018.