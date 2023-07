(Winnipeg) L’attaquant Morgan Barron a signé un contrat de deux ans d’une valeur de 2,7 millions US avec les Jets de Winnipeg, lundi.

La Presse Canadienne

Âgé de 24 ans, Barron a disputé 70 matchs avec les Jets lors de la dernière saison, récoltant huit buts et 13 mentions d’aide.

Originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, Barron a effectué ses débuts en éliminatoires avec les Jets, prenant part aux cinq affrontements contre les Golden Knights de Vegas.

Barron a obtenu 11 buts et 16 aides en 102 matchs en carrière dans la LNH, avec les Jets et les Rangers de New York.

Barron a été acquis des Rangers en mars 2022, en compagnie de trois choix de repêchage, en retour de l’attaquant Andrew Copp.