Coyotes de l’Arizona

Alex Galchenyuk aurait menacé un policier de le « hacher » lors de son arrestation

On en connait un peu plus sur les raisons qui ont mené à l’arrestation d’Alex Galchenyuk par la police de Scottsdale, dimanche dernier. L’ancien espoir du Canadien aurait menacé un policier de le « hacher » et de couper les reins des membres de sa famille.