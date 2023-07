(Seattle) Le Kraken de Seattle a consenti un contrat d’une saison à l’attaquant Pierre-Édouard Bellemare.

La Presse Canadienne

Le Français âgé de 38 ans touchera 775 000 $ US en 2023-24.

L’hiver dernier, Bellemare a récolté quatre buts et neuf aides en 73 parties avec le Lightning de Tampa Bay. Il a ajouté un but et une aide en six rencontres lors des séries éliminatoires.

Au cours de sa carrière dans la LNH, Bellemare a amassé 60 buts et 71 aides en 660 matchs avec les Flyers de Philadelphie, les Golden Knights de Vegas, l’Avalanche du Colorado et le Lightning.