(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont consenti un contrat de deux ans et 2,2 millions US au défenseur Travis Hamonic, mardi.

La Presse Canadienne

Hamonic a marqué six buts et récolté 15 mentions d’aide en 75 rencontres avec les Sénateurs la saison dernière.

Le vétéran âgé de 32 ans a établi un sommet personnel au chapitre des matchs joués et a terminé au deuxième rang des marqueurs parmi les défenseurs de l’équipe.

Hamonic totalise 50 buts et 179 mentions d’assistance en 793 rencontres en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York, les Flames de Calgary, les Canucks de Vancouver et les Sénateurs.

Le Manitobain fut un choix de deuxième tour, 56e au total, des Islanders lors du repêchage de la LNH en 2008.