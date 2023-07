(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont ajouté le défenseur à caractère offensif John Klingberg et le dur à cuire Ryan Reaves lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, samedi.

La Presse Canadienne

Dimanche, l’équipe s’est entendue avec l’attaquant Tyler Bertuzzi.

Ils ont aussi vu six joueurs, trois attaquants et trois défenseurs, préférer poursuivre leur carrière ailleurs qu’à Toronto.

Klingberg a accepté un contrat d’une saison et 4,15 millions US. S’il n’est plus le défenseur qui a fourni 67 points en 2017-18 avec les Stars de Dallas, il aura comme mission d’ajouter un peu d’offensive à la brigade des Leafs.

Le Suédois âgé de 30 ans a inscrit 10 buts et 23 aides en 67 rencontres l’hiver dernier avec les Ducks d’Anaheim et le Wild du Minnesota.

Pour sa part, Reaves a signé un contrat de trois saisons et 4,05 millions. Il a récolté cinq buts et 10 aides en 73 matchs avec les Rangers de New York et le Wild, la saison dernière.

Reaves a accumulé plus de 1000 minutes de punition en 828 matchs en carrière dans la LNH.

Bertuzzi était l’un des attaquants à surveiller sur le marché des joueurs autonomes. Il a marqué 30 points en 50 matchs en 2022-23, avec les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston.

L’année précédente, Bertuzzi avait inscrit 30 buts et 62 points en 68 matchs avec les Red Wings.

Ce sont surtout les soustractions qui ont retenu l’attention à Toronto, samedi.

Les défenseurs Luke Schenn, Justin Holl et Erik Gustafsson ont trouvé preneur ailleurs dans la LNH, tout comme les attaquants Ryan O’Reilly, Michael Bunting et Alexander Kerfoot.

Schenn, Gustafsson et O’Reilly avaient été acquis à l’approche de la date limite des transactions et avaient comme mission d’aider les Maple Leafs à atteindre les grands honneurs.

Si les Maple Leafs ont enfin gagné une première série depuis 2004 en éliminant le Lightning de Tampa Bay lors du premier tour, la troupe de Sheldon Keefe a ensuite frappé un mur contre les Panthers de la Floride.

Schenn et O’Reilly ont décidé de poursuivre leur carrière avec les Predators de Nashville, acceptant des ententes de respectivement trois et quatre saisons. Gustafsson a accepté un contrat d’une saison avec les Rangers de New York.

Pour sa part, Holl a signé un contrat de trois saisons et 10,2 millions avec les Red Wings.

L’arrière âgé de 31 ans a inscrit deux buts et 16 aides en 80 rencontres l’hiver dernier.

Bunting a accepté une offre de trois saisons d’une valeur moyenne annuelle de 4,5 millions avec les Hurricanes de la Caroline. Le directeur général Don Waddell a confirmé l’information en visioconférence, même si certains détails restaient à peaufiner.

Bunting s’est établi comme un complice de qualité aux étoiles Auston Matthews et Mitchell Marner durant son séjour avec les Maple Leafs.

Il a été finaliste au trophée Calder en 2021-22 après une récolte de 23 buts et 63 points en 79 parties. Il a accumulé 23 buts et 26 aides en 82 matchs l’hiver dernier.

Finalement, Kerfoot a signé un contrat de deux saisons d’une valeur moyenne annuelle de 3,5 millions avec les Coyotes de l’Arizona.

La saison dernière, Kerfoot a inscrit 10 buts et 32 points en 82 matchs avec les Maple Leafs. Il avait marqué un sommet personnel de 51 points en 2021-22.