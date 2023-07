Deux des meilleurs joueurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes de la LNH ont trouvé preneur, samedi, alors que le défenseur Dmitry Orlov a accepté un contrat de deux saisons et 15,5 millions US avec les Hurricanes de la Caroline, tandis que l’attaquant Alex Killorn a signé un contrat de quatre saisons et 25 millions avec les Ducks d’Anaheim.

La Presse Canadienne

Âgé de 31 ans, Orlov a récolté 36 points, dont sept buts, en 66 matchs la saison dernière avec les Capitals de Washington et les Bruins de Boston. Il a été particulièrement productif chez les Bruins, amassant 17 points en 23 rencontres avant d’ajouter huit aides en sept parties lors des séries éliminatoires.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Dmitry Orlov

Le défenseur gaucher russe a récolté 273 points en 709 matchs en carrière dans la LNH.

Il rejoint une brigade défensive déjà redoutable en présence notamment de Brent Burns, Jaccob Slavin, Brady Skjei et Brett Pesce.

Pour sa part, Killorn participera à la relance des Ducks, qui comptent sur plusieurs jeunes attaquants talentueux comme Trevor Zegras, Mason McTavish et le deuxième choix au dernier repêchage Leo Carlsson.

Killorn a disputé les 11 premières saisons de sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay. Âgé de 33 ans, il a établi des sommets personnels la saison dernière avec 27 buts et 37 aides pour 64 points.

Le natif de Halifax totalise 198 buts et 265 aides en 805 matchs dans la LNH. Il a aidé le Lightning à gagner la coupe Stanley en 2020 et 2021.

Les Hurricanes ont également rapatrié trois joueurs qui auraient pu profiter de l’autonomie pour changer de camps. Ils ont conclu des ententes avec les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta et l’attaquant Jesper Fast.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Antti Raanta

Andersen a conclu une entente de deux saisons et un total de 6,8 millions. Raanta a accepté un contrat d’une saison et 1,5 million. Fast a signé un contrat de deux saisons et un total de 4,8 millions.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jesper Fast

Jarry reste chez les Penguins

Après avoir pu recevoir des offres des 31 autres formations de la LNH pendant quelques heures, le gardien Tristan Jarry a finalement décidé de rester un membre des Penguins de Pittsburgh.

Jarry touchera un salaire moyen annuel de 5,375 millions lors des cinq prochaines saisons.

En 47 parties la saison dernière, Jarry a compilé une fiche de 24-13-7 avec une moyenne de 2,90 et un taux d’efficacité de ,909.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tristan Jarry

Jarry, qui est âgé de 28 ans, présente un dossier en carrière de 117-60-20 avec 13 jeux blancs. Il se classe au troisième rang dans l’histoire de l’équipe au chapitre des victoires et des blanchissages.

Les Penguins ont également annoncé la mise sous contrat du défenseur Ryan Graves pour six saisons et un salaire moyen annuel de 4,5 millions.

Graves a passé les deux dernières saisons chez les Devils du New Jersey, après avoir percé dans la LNH dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado. Il totalise 28 buts et 72 aides en 302 matchs dans la LNH.

L’attaquant Lars Eller a aussi rejoint les rangs des Penguins, signant un contrat de deux saisons et 4,9 millions.

Des solutions à bas prix pour les Bruins

Les Bruins de Boston ont distribué plusieurs contrats lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, même s’ils sont aux prises avec des enjeux liés au plafond salarial. Ils ont donc opté pour des contrats à bas prix.

Les attaquants Patrick Brown et Morgan Geekie ont signé des contrats de deux saisons respectivement de 1,6 million et quatre millions, tandis que Milan Lucic et James van Riemsdyk ont signé des contrats d’une saison et un million.

Il s’agit d’un retour aux sources pour Lucic, dont le contrat est assorti de 300 000 $ en bonus de performance.

Les Bruins ont également conclu une entente d’une saison et 1,05 million avec le défenseur Kevin Shattenkirk.

Des vétérans à New York

Les Rangers de New York ont ajouté de l’expérience à leur formation lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, embauchant l’attaquant Blake Wheeler et le gardien Jonathan Quick.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Blake Wheeler (26)

Wheeler a vu son contrat être racheté par les Jets de Winnipeg plus tôt cette semaine. Selon différents médias, il toucherait un salaire de 800 000 $ US avec les Rangers, avec 300 000 $ supplémentaires pouvant être obtenus en bonus.

Pour sa part, Quick a partagé la dernière saison entre Los Angeles et Las Vegas, après un bref détour à Columbus sans jouer. Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Quick

Wheeler a été le capitaine des Jets durant sept saisons avant de perdre ce titre l’été dernier à la suite de l’arrivée de l’entraîneur Rick Bowness.

En 1118 matchs dans la LNH, tous avec les Jets, Wheeler a récolté 312 buts et 610 aides. L’Américain âgé de 36 ans a amassé 16 buts et 39 aides en 72 parties l’hiver dernier.

De son côté, Quick est âgé de 37 ans et il a présenté un dossier de 16-15-6 en 41 sorties l’hiver dernier, dont 5-2-2 avec les Golden Knights de Vegas.

Quick, qui est originaire du Connecticut, a aidé les Kings de Los Angeles à remporter la coupe Stanley en 2012 et 2014.

Un peu plus tard dans la journée, les Rangers ont annoncé la mise sous contrat du vétéran attaquant Nick Bonino pour une saison.

Un marché actif chez les défenseurs

Les Maple Leafs de Toronto ont ajouté du muscle à leur formation en accordant un contrat de trois saisons et 4,05 millions à l’attaquant Ryan Reaves.

Les Sabres de Buffalo ont aussi été actifs. Ils ont conclu une attente d’une saison et deux millions avec l’attaquant Tyson Jost après ne pas lui avoir consenti d’offre qualificative.

Ils ont aussi ajouté de la profondeur à la ligne bleue en accordant un contrat de trois saisons et 9,99 millions à Connor Clifton et un contrat d’une saison et 3,25 millions à Erik Johnson. Ce dernier a remporté la coupe Stanley il y a deux ans avec l’Avalanche du Colorado.

Les Canucks de Vancouver ont aussi renforcé leur ligne bleue en accordant des contrats à Carson Soucy et Ian Cole. Ils ont également embauché l’attaquant de soutien Teddy Blueger.

Soucy a passé les deux dernières saisons avec le Kraken de Seattle. Il a accepté un contrat de trois saisons et 9,75 millions.

Cole a 748 matchs d’ancienneté dans la LNH et il a été séduit par un contrat d’une saison et trois millions.

Le Kraken a remplacé Soucy par Brian Dumoulin, lui accordant un contrat de deux saisons et 6,3 millions.

Trotz fait sa marque

Après avoir échangé Ryan Johansen et racheté le contrat de Matt Duchene, Barry Trotz a continué à changer le visage des Predators de Nashville à son entrée en fonction comme directeur général.

PHOTO MARK ZALESKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matt Duchene

Les Predators ont accordé un contrat de quatre saisons et 18 millions au centre Ryan O’Reilly et un contrat de deux saisons et 6,37 millions à l’ailier Gustav Nyquist. Ils ont aussi embauché le défenseur Luke Schenn pour trois saisons et 8,25 millions.

O’Reilly, qui a terminé la dernière saison avec les Maple Leafs, a remporté le trophée Conn-Smythe lorsqu’il a aidé les Blues de St. Louis à gagner la coupe Stanley en 2019.

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Ryan O’Reilly

Pour sa part, Duchene est vite retombé sur ses pieds. Il a signé un contrat d’une saison et trois millions avec les Stars de Dallas.

Un duo en place chez les Islanders

Les Islanders de New York compteront sur le même duo de gardiens pour encore au moins quatre saisons.

L’équipe a annoncé qu’Ilya Sorokin avait signé une prolongation de contrat de huit saisons. Il touchera donc un salaire moyen annuel de 8,25 millions à partir de la saison prochaine.

Son compatriote Semyon Varlamov, qui a été joueur autonome sans compensation pendant quelques heures, a accepté un nouveau contrat de quatre saisons et 11 millions.

Sorokin est âgé de 27 ans. Il a terminé deuxième au scrutin pour le trophée Vézina la saison dernière, quand il a compilé un dossier de 31-22-7 avec une moyenne de 2,34 et un taux d’efficacité de ,924.

La liste des autres signatures

Lightning – Conor Sheary, ailier (3 ans \ 6 m au total)

Lightning – Josh Archibald, défenseur (2 ans \ 1,6 m au total)

Lightning – Luke Glendening, centre (2 ans \ 1,6 m au total)

Lightning – Jonas Johansson, gardien (2 ans \ 1,55 m au total)

Flyers – Ryan Poehling, centre (1 an \ 1,4 m)

Rangers – Alex Belzile, ailier (2 ans)

Rangers – Tyler Pitlick, centre (1 an \ 0,7875 m)

Rangers – Riley Nash, centre (2 ans)

Rangers – Nick Bonino, centre (1 an \ 0,8 m)

Rangers - Erik Gustafson, défenseur (1 an \ 0,825 m)

Islanders - Pierre Engvall, ailier (7 ans \ 21 millions au total)

Islanders - Ilya Sorokin, gardien (8 ans \ 66 millions au total)

Islanders - Scott Mayfield, défenseur (7 ans)

Islanders - Semyon Varlamov, gardien (4 ans)

Stars – Joel Hanley, défenseur (2 ans \ 1,57 m au total)

Stars – Sam Steel, centre (1 an \ 0,85 m)

Ducks – Radko Gudas, défenseur (3 ans \ 12 m au total)

Ducks-Alex Killorn, ailier (4 ans \ 25 millions au total)

Blackhawks – Ryan Donato, centre (2 ans \ 4 m au total)

Red Wings – James Reimer, gardien (1 an \ 1,5 m)

Red Wings – Klim Kostin, ailier (2 ans \ 4 m au total)

Red Wings – Justin Holl, défenseur (3 ans \ 10,2 m au total)

Red Wings – Alex Lyon, gardien (2 ans \ 1,8 m au total)

Red Wings – Daniel Sprong, ailier (1 an \ 2 m)

Red Wings - J.T. Compher, centre (5 ans \ 25,5 m au total)

Bruins – Morgan Geekie, centre (2 ans \ 4 m)

Bruins – Milan Lucic, ailier (1 an \ 1 m)

Bruins – Kevin Shattenkirk, défenseur (1 an \ 1 m)

Bruins-Anthony Richard, centre (1 an \ 0,775 m)

Bruins – James van Riemsdyk, ailier (1 an \ 1 m)

Sabres – Connor Clifton, défenseur (3 ans \ 9,99 m au total)

Sabres – Erik Johnson, défenseur (1 an \ 3,25 m)

Sabres – Tyson Jost, centre (1 an \ 2 m au total)

Sabres – Dustin Tokarski, gardien (1 an \ 0,775 m)

Hurricanes – Michael Bunting, ailier (3 ans \ 13,5 m au total)

Hurricanes – Frederik Andersen, gardien (2 ans \ 6,8 m au total)

Hurricanes – Jesper Fast, ailier (2 ans \ 4,8 m au total)

Hurricanes – Antti Raanta, gardien (1 an \ 1,5 m)

Sharks – MacKenzie Blackwood, gardien (2 ans \ 4,7 m au total)

Kings – Cam Talbot, gardien (1 an \ 1 m +1 m bonus)

Kings – Jaret Anderson-Dolan, ailier (1 an \ 0,775 m)

Kings – Trevor Lewis, centre (1 an \ 0,75 m)

Kings – Andreas Englund, défenseur (2 ans \ 2 m au total)

Kings - David Rittich, gardien (1 an \ 0,875 m)

Panthers – Oliver Ekman-Larsson, défenseur (1 an \ 2,25 m)

Panthers – Niko Mikkola, défenseur (3 ans, 7,5 m au total)

Panthers – Grigori Denisenko, ailier (2 ans \ 1,55 m au total)

Penguins – Matt Nieto, ailier (2 ans \ 1,8 m au total)

Penguins-Noel Acciari, centre (3 ans \ 6 m au total)

Penguins - Ryan Graves, défenseur (6 ans \ 27 m au total)

Penguins - Alex Nedjelkovic, gardien (1 an \ 1,5 m)

Penguins - Lars Eller, centre (2 ans \ 4,9 m au total)

Predators – Luke Schenn, défenseur (3 ans \ 8,25 m au total)

Predators – Gustav Nyquist, centre (2 ans \ 6,37 m au total)

Predators - Cody Glass, centre (2 ans \ 5 m au total)

Devils – Michael McLeod, centre (1 an \ 1,4 m)

Devils – Nathan Bastian, ailier (2 ans \ 2,7 m au total)

Maple Leafs – Ryan Reaves, ailier (3 ans \ 4,05 m au total)

Maple Leafs - John Klingberg, défenseur (1 an \ 4,15 m)

Oilers – Connor Brown, ailier (1 an \ 4 m)

Avalanche - Miles Woods, ailier (6 ans)

Sénateurs – Bokondji Imama, ailier (1 an \ 0,775 m)

Canucks – Ian Cole, défenseur (1 an \ 3 m)

Canucks – Teddy Blueger, centre (1 an \ 1,9 m)

Canucks – Carson Soucy, défenseur (3 ans \ 9,75 m au total)

Jets – Collin Delia, gardien (1 an \ 0,775 m)

Jets – Laurent Brissoit, gardien (1 an \ 1,75 m)

Jets – Vladislav Namestnikov, centre (2 ans \ 4 m au total)

Coyotes-Jason Zucker, ailier (1 an \ 5,3 m)

Coyotes – Nick Bjugstad, centre (2 ans \ 4,2 m au total)

Kraken - Brian Dumoulin, défenseur (2 ans \ 6,3 m au total)

Avec la contribution de l’Associated Press