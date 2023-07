(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont embauché l’attaquant Max Domi pour une saison.

La Presse Canadienne

Âgé de 28 ans, Domi touchera 3 millions US. Il a marqué 20 buts et ajouté 36 aides en 80 matchs avec les Blackhawks de Chicago et les Stars de Dallas la saison dernière. En 19 matchs éliminatoires avec les Stars, il a récolté 13 points, dont trois buts.

Le natif de Winnipeg est le fils de Tie Domi, qui a joué pour les Maple Leafs de 1995 à 2006. Le redresseur de torts était l’un des favoris de la foule.

Domi en sera à une septième formation dans la LNH, après avoir également joué pour les Coyotes de l’Arizona, le Canadien de Montréal, les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline.

Les Leafs ont été actifs sur le marché des joueurs autonomes. Ils ont embauché l’ailier Tyler Bertuzzi pour un an et 5,1 millions, en plus d’offrir des contrats au défenseur John Klingberg et à l’attaquant Ryan Reaves.