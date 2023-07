Zachary Émond a signé un contrat à deux volets (Ligue américaine et ECHL), et ne serait donc pas admissible à un rappel dans la LNH, à moins de signer un nouveau contrat. S’il est incapable de se tailler un poste avec le Rocket, il pourrait aussi jouer pour les Lions de Trois-Rivières.

Décidément, il ne manquera pas de gardiens dans l’organisation du Canadien. Le Rocket de Laval s’est entendu pour un an avec Zachary Émond, a annoncé l’équipe mardi matin.

Émond a signé un contrat à deux volets (Ligue américaine et ECHL), et ne serait donc pas admissible à un rappel dans la LNH, à moins de signer un nouveau contrat. S’il est incapable de se tailler un poste avec le Rocket, il pourrait aussi jouer pour les Lions de Trois-Rivières.

Âgé de 23 ans, Émond n’a disputé que quatre matchs la saison dernière, tous avec le Thunder de Wichita, dans l’ECHL. Il a montré une fiche de 3-1-0 avec une moyenne de 2,22 et une efficacité de ,936. Des problèmes aux hanches l’incommodaient toutefois depuis quelques années, si bien qu’en février, il a subi une opération. Il sera prêt pour le camp en septembre, nous dit-on.

Repêché par les Sharks au 6e tour en 2018, Émond a été échangé à l’organisation des Devils l’hiver dernier, dans la transaction qui a envoyé l’attaquant Timo Meier au New Jersey. Sa saison était toutefois déjà terminée et le transfert n’était qu’une question de nombre de contrats.

Émond n’a jamais joué dans la LNH et il compte 12 matchs d’expérience dans la Ligue américaine, tous en 2021-2022. Il y avait montré une moyenne de 4,48 et une efficacité de ,867.

Son embauche est annoncée au lendemain de celle de Strauss Mann. Ce dernier a toutefois signé un contrat de la Ligue américaine à un seul volet. Théoriquement, il devance donc Émond dans la hiérarchie.

Le CH compte donc six gardiens professionnels dans l’organigramme pour ses trois organisations (Canadien, Rocket, Lions) en vue de la saison prochaine : Émond, Mann, Cayden Primeau, Jakub Dobes, Jake Allen et Samuel Montembeault. Rappelons cependant que Primeau sera admissible au ballottage cet automne et qu’il devra donc y passer s’il est incapable de se tailler un poste à Montréal.