Il y a longtemps qu’autant de jeunes gardiens du Canadien n’ont pas suscité autant d’intrigue à un camp estival.

Ça commence avec Jakub Dobes, celui qui est actuellement le plus près de la LNH au sein de la relève. Repêché au 5e tour en 2020, le grand Tchèque a quitté les bancs d’école le printemps dernier, et à voir son masque aux couleurs du Rocket, on peut s’attendre à le voir en action à Laval cette saison.

Jacob Fowler a également attiré l’attention. Repêché au 69e rang, il est le premier gardien que le Tricolore sélectionne dans le top 100 depuis Zachary Fucale. En plus de son potentiel intéressant, Fowler dégage un charisme certain.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jacob Fowler

Quentin Miller s’est aussi ajouté à la pépinière, en tant que choix de 4e tour la semaine dernière. Ce Montréalais, membre des Remparts de Québec, sera également suivi au cours des prochaines années.

À travers ce monde, Emmett Croteau passe un brin inaperçu, malgré un patronyme qui rappellera aux plus nostalgiques l’ancêtre des magasins Aubainerie.

« Ça vient du côté de mon père. Son père à lui était francophone, et ils ont déménagé en Colombie-Britannique quand mon père était petit », raconte le jeune gardien.

L’espoir du Canadien ne parle toutefois pas français, malgré la consonance de son nom. « J’étais inscrit à la maternelle en français, mais j’ai dû me fâcher ou quelque chose. Avoir su, j’aurais dû continuer en français ! Maintenant, à l’école, j’aimerais apprendre une autre langue. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Emmett Croteau vient de connaître une bonne saison avec les Black Hawks de Waterloo. Sa moyenne de 2,46 était la 4e de l’USHL, et son efficacité de ,917, la 2e de la ligue.

Repêché au 6e tour en 2022, Croteau ne sera pas bien loin des communautés francophones au cours des prochaines années. Il sera admis cet été à l’Université Clarkson, dans le nord de l’État de New York, à une heure de voiture du Québec, mais bien loin de son Bonnyville natal.

« C’est un village du nord-est de l’Alberta où tout le monde se connaît, détaille-t-il. Je me disais que le type d’atmosphère de Clarkson, un petit collège, un plus petit ratio professeur/étudiants m’aideraient dans mes études. »

Croteau vient de connaître une bonne saison avec les Black Hawks de Waterloo. Sa moyenne de 2,46 était la 4e de l’USHL, et son efficacité de ,917, la 2e de la ligue. Il se voit maintenant passer « deux ou trois ans » à l’université avant de tenter sa chance dans les rangs professionnels.

Congestion

La préparation de l’après-Carey Price s’est accélérée à compter de 2017. Cette année-là, le Tricolore réclamait Cayden Primeau, flamboyant dans la NCAA, qui se cherche encore chez les pros. De 2019 à 2022, Montréal a réclamé un gardien par année, avant d’en choisir trois la semaine dernière.

Comment réagit un espoir devant le filet qui voit une telle compétition interne débarquer d’un coup ? « Si les dirigeants jugent avoir besoin de trois gardiens, ainsi soit-il. Je les ai rencontrés, ce sont de bons gars. J’espère qu’ils nous aideront à gagner une Coupe Stanley un jour », a lancé Dobes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jakub Dobes

La cohabitation, à tout le moins, ne semble pas problématique. « On apprend à se connaître tranquillement. On s’entend très bien. On fait des jokes, on essaie d’avoir du fun ensemble », a résumé Miller.

Dans la dernière décennie, Zachary Fucale, Charlie Lindgren et Primeau se sont succédé dans les patins de celui qui pouvait potentiellement assurer la transition avec Price. Les deux premiers ont quitté l’organisation, et le troisième pourrait le faire dans les prochains mois. S’il ne déloge pas Jake Allen ou Samuel Montembeault et qu’il est cédé à Laval, Primeau devra passer au ballottage. Une équipe qui croit encore à son potentiel pourra le réclamer, comme l’a fait le CH avec Montembeault en octobre 2021.

Préparer la relève

Cinq gardiens participent à ce camp. Samuel Urban, un portier de 18 ans présent sur invitation, complète le quintette. Unique absent au sein de la relève : Yevgeni Volokhin, choix de 5e tour la semaine dernière, qui évolue en Russie.

L’équipe s’est décidément donné les moyens d’évaluer tout ce beau monde en ce camp de perfectionnement estival. Lundi matin, à 9 h, les cinq étaient conviés à une séance pour leur position seulement. Ils ont ensuite pris part aux séances par groupes séparés (les attaquants sur une patinoire, les défenseurs sur l’autre). La cerise sur le gâteau : garder les buts pour la dernière séance du jour, celle où les 37 joueurs sont tous regroupés.

Résultat des courses : trois bonnes heures de travail, sans pause pour se changer.

« Plus petit, j’ai fait quelques séances comme ça. La glace devient mauvaise et tu es tout mouillé, mais c’est correct », lance Croteau.

« On a fait trois heures sur la glace. À la fin, mes patins étaient remplis d’eau. Je les ai vidés, c’était dégueulasse ! », ajoute Miller.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Quentin Miller

Pour Croteau et Fowler, l’expérience de cette semaine sera leur seule dans l’environnement du grand club cette saison ; les règles de la NCAA les empêchent en effet de participer au camp principal de septembre.

Miller devrait quant à lui passer en coup de vent au prochain camp, puisqu’il devrait théoriquement jouer les deux prochaines saisons dans la LHJMQ.

Dobes participera au camp en attendant de se joindre au Rocket. Il reste surtout à savoir avec qui il sera jumelé à Laval, et comment le travail sera partagé entre lui et son adjoint, qui qu’il soit. « J’ai passé un mois à Laval en fin de saison, j’étais bon ami avec Cayden et il m’a vraiment aidé beaucoup. On verra ce qui va arriver », a indiqué le Tchèque.

Si jamais Primeau devait être réclamé, le Canadien s’est doté d’une solution de rechange en accordant un contrat à Strauss Mann, lundi. Cet Américain de 24 ans a passé la dernière saison dans l’ECHL et dans la Ligue américaine, avec San Jose. On ne parle donc pas non plus d’un vétéran de la Ligue américaine.

Pour Fowler, Croteau et les autres, il faudra encore attendre quelques années. Mais avec l’arrivée de Dobes à Laval, le possible départ de Primeau et l’ajout de trois gardiens dans le pipeline, cette année 2023 ressemble à celle du redémarrage devant le filet.