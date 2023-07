Les Panthers de la Floride sont coincés sous le plafond salarial et Anthony Duclair en a fait les frais.

Les Panthers ont échangé Duclair aux Sharks de San José, contre un autre attaquant, Steven Lorentz, de même qu’un choix de 5e tour en 2025.

Duclair, 27 ans, quitte donc les Panthers, avec lesquels il a passé les trois dernières saisons, le plus long séjour de ce qui est une carrière mouvementée jusqu’ici. Les Sharks représenteront en effet sa septième équipe dans la LNH.

Il quitte donc les finalistes de la Coupe Stanley et aboutit dans une équipe en pleine reconstruction. Le directeur général des Sharks, Mike Grier, a assuré qu’un poste au sein des deux premiers trios attendait Duclair à Silicon Valley. « Il a marqué avec beaucoup de constance dans ses dernières années, a rappelé Grier. Il a montré qu’il peut jouer avec un bon tempo et qu’il connaît du succès quand il est jumelé à de bons joueurs. »

Grier a ajouté qu’il est « trop tôt » pour dire si l’association entre Duclair et les Sharks s’étendra au-delà de la saison à venir. « On va apprendre à se connaître, on va voir s’il aime ça ici et s’il cadre avec le cadre. Timo Meier est parti, on doit trouver d’autres marqueurs et il peut le faire. »

C’est en Floride que Duclair a connu ses meilleurs moments dans la LNH. En 2021-2022, il a inscrit 31 buts et 27 passes. C’était la première fois de sa carrière qu’il atteignait la marque des 30 buts et des 50 points.

Une blessure au tendon d’Achille a fait en sorte qu’il a disputé son premier match de la saison le 24 février. En séries, il a cependant participé à 20 des 21 matchs des Panthers et a inscrit 11 points.

Duclair détient un contrat valide pour encore une saison, à un salaire de trois millions de dollars. Lorentz a lui aussi une dernière année de contrat à écouler, mais à un salaire de 1,05 million.

Lorentz, 27 ans, a quant à lui amassé 19 points (10 buts, 9 passes) en 80 matchs cette saison avec les Sharks.

Les Panthers auront des décisions déchirantes à prendre au cours des prochains mois, car les défenseurs Brandon Montour et Gustav Forsling, de même que l’attaquant Sam Reinhart, amorcent la dernière année de leur contrat.