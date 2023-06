La saison et les séries de la LNH sont derrière nous, mais ça ne veut pas dire qu’il ne se passe plus rien pour autant. Voici quelques dates importantes à venir dans le monde du hockey.

Du 16 au 30 juin

Il s’agit de la période désignée pour le rachat des contrats dans la LNH. Ainsi donc, depuis vendredi et jusqu’au 30 juin à 17 h, les clubs de la ligue peuvent décider de racheter tous les contrats qu’ils désirent, dans le but de se créer un peu plus d’espace sous le plafond salarial, ou peut-être aussi par simple plaisir. Il y a un an, sept joueurs ont été victimes de cette mesure, soit Colin White (Ottawa), Michael Del Zotto (Ottawa), Brett Connolly (Chicago), Henrik Borgstrom (Chicago), Janne Kuokkanen (New Jersey), Oskar Lindblom (Philadelphie), ainsi que Rudolfs Balcers (San Jose).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bergeron

26 juin

C’est à cette date que les différents trophées de la LNH seront remis, lors d’une autre cérémonie qui ne s’annonce pas mémorable du tout, cette fois à Nashville. Les finalistes pour les différents trophées, du Hart au Selke en passant par le Norris, ont déjà tous été annoncés, et parmi les candidats, on retient surtout les nominations pour le Selke, remis au meilleur attaquant défensif. Car le nom de Patrice Bergeron se retrouve encore une fois sur cette liste, et si jamais le joueur québécois était le grand gagnant, il récolterait du même coup le sixième trophée Selke de son impressionnante carrière. Évidemment, on aura compris qu’il n’y a aucun joueur du Canadien parmi les nommés, toutes catégories confondues.

28 juin

Cette date marque le début du repêchage annuel de la LNH, qui aura lieu cette année au même endroit que la remise des trophées, soit à Nashville. Il n’y a absolument aucun suspense quant à l’identité du premier choix, mais pour le reste ? Les paris sont ouverts, comme ils disent à Vegas. En attendant, on aura droit à des kilomètres d’analyses et de commentaires de la part de plusieurs « experts » qui n’ont jamais vu jouer ces espoirs en personne de toute leur vie. De la même manière, on a aussi très hâte au 29 juin, puisque cette date sera la dernière journée du repêchage, et parce qu’on pourra déjà débattre de qui, parmi tous ces espoirs n’ayant jamais joué un seul match dans la LNH, est déjà un flop.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alex Killorn

1er juillet

C’est le retour des années « normales » dans la LNH, après la pandémie que l’on sait. Ça veut donc dire que, comme c’était le cas avant, l’ouverture du marché aux joueurs autonomes se fera cette année dans cet esprit de normalité et aussi à la date habituelle, qui est celle du 1er juillet, un grand jour de tradition où l’on peut aider un ami à déménager tout en écoutant avec attention les émissions spéciales qui sont en ondes à partir de 6 h du matin. Cette année, parmi les grands noms qui vont mener à de folles spéculations, et aussi à des contrats qu’une équipe va finir par regretter un jour, on trouve Patrick Kane, Vladimir Tarasenko, Dmitry Orlov, Alex Killorn ou Max Domi. On va se le dire, ce ne sera pas un grand cru.

20 juillet

Le jour où s’amorce la période des audiences d’arbitrage dans la LNH. Souvent, les équipes et les joueurs finissent par en venir à un dénouement avant d’avoir à se rendre devant un arbitre ; l’an passé, par exemple, les Flames de Calgary avaient exigé l’arbitrage avec Matthew Tkachuk, avant de finalement l’échanger aux Panthers de la Floride. En tout, un seul joueur de la LNH a récolté un contrat de cette manière à l’été 2022, soit l’attaquant Yakov Trenin, qui a obtenu des Predators de Nashville une entente de deux ans après s’être expliqué à un arbitre.