(Buffalo) Le camp d’évaluation de la LNH se concluait samedi avec une série de tests physiques tous aussi souffrants les uns que les autres.

Envoyé spécial Guillaume Lefrançois La Presse

Mais depuis le début de la semaine, les 106 espoirs conviés dans la ville où le président McKinley a poussé son dernier souffle faisaient la tournée des équipes. Chacun des 32 clubs occupait une loge au KeyBank Center où l’état-major accueillait les joueurs pour des entrevues d’une vingtaine de minutes.

Encore une fois cette année, les questions posées par le Canadien ont retenu l’attention. Quelques joueurs ont fait état de mises en situation qui leur étaient présentées, et auxquelles ils devaient réagir.

« On m’a dit : tu fais la file au guichet, deux vieilles dames sont devant toi et quelqu’un les dépasse. Que fais-tu ? », a raconté l’attaquant Alex Pharand, un attaquant des Wolves de Sudbury.

Sa réponse : « J’ai dit que j’allais nous défendre moi et les deux vieilles dames ! », a assuré le Franco-Ontarien.

« Un autre joueur s’est fait demander : “Tu dois abattre un sous-marin et tes amis coulent. Que vas-tu faire ?” »

Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, a lui aussi eu à expliquer son rôle dans le fictif scandale du guichet automatique. Mais il savait quelque peu à quoi s’attendre puisque le Dr David Scott, conseiller en psychologie sportive du Canadien et celui qui pose généralement ce type de questions pendant les entrevues du CH, travaille également avec les Wildcats.

Morin était d’ailleurs prêt pour la fameuse question de l’animal. Depuis maintenant plusieurs années, le Tricolore demande aux joueurs quel animal les représente le mieux, sur la glace et à l’extérieur. Or, le mot se passe au fil des années et plusieurs espoirs nous ont dit qu’ils arrivent avec une réponse préparée.

Morin avait fait ses recherches et a donc parlé des fourmis, réputées pour leur capacité à soulever des charges plus lourdes qu’elles, de même que des dauphins, « craints par les requins en raison de leur intelligence ». Un autre joueur a dit être une maman ourse.

« L’an dernier, 80 % des joueurs avaient dit des lions ou des tigres. Cette année, c’était plus varié », a indiqué le directeur général du Canadien, Kent Hughes, lors de son point de presse de jeudi.

Si le CH souhaitait des réponses spontanées, il faudra penser à d’autres questions pour l’an prochain.

Hughes n’était plus en ville pour cette journée de tests, lui qui a quitté Buffalo jeudi. Quelques DG – Bill Armstrong (Coyotes), Kevyn Adams (Sabres), Mike Grier (Sharks) et Jarmo Kekäläinen (Blue Jackets) – ont été aperçus, mais la majorité n’y était pas.

Toujours chez le CH, c’est le codirecteur du recrutement amateur Martin Lapointe et le dépisteur Ben Shutron qui étaient dans les gradins du centre d’entraînement des Sabres. Sur le plancher de l’aréna, Adam Douglas (directeur du département de la science du sport et performances) et Dale Lablans, entraîneur du conditionnement physique, représentaient l’équipe.

Parmi les principaux espoirs, Adam Fantilli et Leo Carlsson ont été dispensés des tests physiques.

Les deux attaquants, généralement attendus dans le top 4 de l’encan, ont participé au Championnat du monde en Finlande et en Lettonie, tournoi qui s’est achevé le 28 mai. Ils se sont ensuite rendus à Vegas, pour le deuxième match de la finale de la Coupe Stanley en début de semaine, avant de débarquer à Buffalo mardi. Bref, ils n’étaient pas exactement dans les meilleures dispositions pour offrir leur meilleur effort.

« Si j’avais eu du temps pour me préparer, je l’aurais fait. Mais j’arrive d’Europe et si je fais les tests, je veux être au sommet de ma forme », a indiqué Fantilli.

Pour les curieux, Connor Bedard s’est plié aux exercices, et il s’est classé dans le top 10 dans un seul test : celui du Wingate (9e place). « Je suis un joueur comme un autre et je n’ai pas joué depuis un mois et demi », a-t-il dit.

GUILLAUME LEFRANÇOIS Mêlée de presse de Connor Bedard

En plus des entrevues, les équipes vont parfois convier des espoirs à souper.

Il faut bien sûr se garder une prudence avant d’extrapoler des scénarios. Un souper ne signifie pas une sélection, ce que l’on a appris l’an dernier quand le CH avait invité Logan Cooley et Shane Wright à casser la croûte, pour finalement repêcher Juraj Slafkovsky.

Voici donc les rendez-vous que nous avons pu confirmer au fil des entrevues.