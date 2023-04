Sans surprise, Mathieu Darche est déjà parmi les principaux favoris à la succession de Ron Hextall, congédié par les Penguins il y a quelques jours. Il avait été l’un des derniers candidats en lice à Chicago. Autant on lui souhaite un premier poste de directeur général dans la LNH, autant il s’agit néanmoins d’un cadeau empoisonné.

Pittsburgh a de loin le club le plus vieux de la LNH, avec une moyenne d’âge de 31,5 ans. Evgeni Malkin, 36 ans, est sous contrat jusqu’en 2026, Kris Letang, 35 ans et Bryan Rust, bientôt 31 ans, jusqu’en 2028 et il reste deux autres années de contrat à Sidney Crosby et Jeff Petry, 35 ans tous les deux.

Le bassin d’espoirs est évidemment vide avec seulement deux choix de premier tour en huit cuvés depuis 2015, et six des huit choix de deuxième tour échangés, à la retraite ou perdus pour de bon en Europe.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kris Letang

Dans ce contexte, une reconstruction apparaît extrêmement complexe. Et le statu quo aussi, puisque les Penguins ont raté les séries ce printemps après quatre éliminations au premier tour (ou avant) lors des années précédentes avec le même noyau.

Changement de proprios, changement de philosophie

Le collègue Pierre Lebrun n’en démord pas : Ron Hextall aurait été embauché par les anciens propriétaires Mario Lemieux et Ron Burkle pour rajeunir l’équipe, mais il a été sommé par ses nouveaux patrons de garder le noyau intact, d’où les prolongations de contrat à Malkin et Letang l’été dernier. Hextall les a écoutés et il a payé aujourd’hui de son poste.

Hextall a aussi ses torts, il n’a pas su entourer son noyau convenablement. Les gardiens n’ont pas été à la hauteur et les échanges pour obtenir Jeff Petry et Ty Smith ont constitué des échecs lamentables.

Voyons où en seront les membres du Fenway Sports Group dans leur réflexion. Rêvent-ils encore d’une Coupe Stanley possible avec des leaders de 36 ans et plus, s’ils sont mieux appuyés ? Où sont-ils ouverts à une phase de rajeunissement ?

Les nouveaux patrons en place devraient tirer des enseignements de l’expérience à Chicago. Stan Bowman a voulu agrandir le créneau favorable de succès en acquérant le défenseur Seth Jones en juillet 2021 et en tardant à échanger ses stars.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Seth Jones

Cette acquisition lui a coûté le défenseur droitier Adam Boqvist, 22 ans, huitième choix au total en 2018, 24 points en 46 matchs à Columbus cet hiver, 43 points au pro rata d’une saison complète, le centre Cole Sillinger, 19 ans, repêché au douzième rang en 2021 et le défenseur droitier de 19 ans David Jiricek, sixième choix au total en 2022, fumant dans la Ligue américaine avec 38 points en 55 matchs.

Dans le contexte de la reconstruction finalement amorcée à Chicago, Jones, 29 ans lorsque la prochaine saison s’entamera, ne cadre plus.

Qu’ont obtenu les Blackhawks pour leurs trois légendes Patrick Kane, Jonathan Toews et Duncan Keith ? Caleb Jones, un défenseur de soutien, deux choix de deuxième tour (l’un de ces deux choix peut se transformer en choix de premier tour si les Rangers atteignent la finale d’association) et un choix de quatrième tour…

Le salaire faramineux de Toews et Kane, et leur clause de non-mouvement, rendaient néanmoins plus difficile une transaction, et la maladie de Toews avant la date limite des échanges a tué le projet dans l’œuf.

Avec un salaire annuel de 6,1 millions pour les deux, et compte tenu de leur production intéressante, le nouveau directeur général pourrait sans doute trouver un marché pour Letang et Malkin, quoique le contrat du premier s’étend sur cinq autres saisons, contre trois pour Malkin.

Mais si le nouveau directeur général veut vraiment accélérer le processus de reconstruction, il lui faudra peut-être, avec l’aval de ses patrons, toucher au monument, quitte à se faire lancer des roches.

Mais il faudrait beaucoup d’audace et de courage pour oser envoyer Sidney Crosby ailleurs…

Une déclaration… osée !

Après six éliminations consécutives au premier tour des séries éliminatoires ou avant, on se serait attendu à beaucoup d’humilité de la part des Maple Leafs de Toronto, d’autant plus qu’ils sont confrontés dès le départ au Lightning de Tampa Bay.

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Ilya Samsonov

Le gardien Ilya Samsonov, 26 ans, huit matchs en carrière en séries, mais une seule victoire, a choisi la carte de la témérité. « Nous possédons un club d’élite. Nous avons les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs responsables du conditionnement physique, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs. »

Il n’y avait pas de rodomontade dans le ton de Samsonov, plutôt de la candeur, racontent nos collègues de Toronto.

Mais les propos de Samsonov serviront sans doute de motivation dans le vestiaire du Lightning. D’ici dix jours, le jeune homme pourrait passer pour un héros… ou un zéro.