Les Canadiennes ont livré une lutte acharnée et robuste, mais ont vu leur titre leur glisser entre les mains, dimanche soir, en finale du Mondial féminin. Elles se sont inclinées par la marque de 6-3 face à leurs grandes rivales, les Américaines.

Tout s’est joué dans les cinq dernières minutes. L’égalité de 3-3 persistait depuis une dizaine de minutes quand Brianne Jenner a été chassée pour avoir fait trébucher. Un peu plus d’une minute plus tard, Claire Thompson envoyait la rondelle dans les gradins en zone défensive. Les Américaines bénéficiaient ainsi d’un double avantage numérique. Et elles n’ont pas laissé filer cette chance en or d’enfin s’emparer du titre, qui appartient aux Canadiennes depuis 2021.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Les Américaines célèbrent la victoire.

La capitaine Hilary Knight a marqué d’un tir de la pointe son 100e point en carrière en Championnat du monde. Quelques secondes plus tard, cette même Knight a fait dévier un tir de la jeune sensation Caroline Harvey pour compléter son tour du chapeau et porter la marque à 5-3.

Cayla Barnes a inscrit le but ultime dans un filet désert.

Brianne Jenner a marqué deux fois dans la défaite, alors que Marie-Philip Poulin a enfilé un but et récolté une passe.

Plus de détails à venir.