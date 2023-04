Elle est jeune, elle est douée et elle n’a pas fini d’impressionner. Sarah Fillier a inscrit trois buts pour propulser le Canada en finale du Mondial féminin, samedi soir.

L’attaquante à la tresse blonde a enfilé ses cinquième, sixième et septième buts du tournoi pour permettre au Canada de vaincre la Suisse au compte de 5-1.

Les Canadiennes, qui arrivaient dans cette demi-finale avec un des pires taux d’efficacité aux tirs du tournoi, ont pris le contrôle du jeu dès les premiers instants. La rondelle était leur, mais l’opportunisme n’y était pas.

En première période, Blayre Turnbull, Kristin O’Neill et Brianne Jenner se sont toutes illustrées avec de jolies pièces de jeu, mais elles se sont chaque fois butées à la gardienne Andrea Braendli, grande sauveuse du clan adverse tout au long de la rencontre.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE La gardienne suisse Andrea Braendli et l’attaquante canadienne Natalie Spooner.

Le premier tir des Suissesses n’est venu qu’après 16 minutes de jeu, lors du premier avantage numérique du match. Elles ont par ailleurs encaissé un dur coup à la fin du premier tiers, quand leur capitaine, Lara Stalder, a reçu une inconduite de partie pour mise en échec par-derrière à l’endroit de Sarah Nurse. Les représentantes de la Suisse ont donc été privées de leur meilleure pointeuse pour le reste du match…

La foule ontarienne, toute de rouge vêtue, a dû patienter jusqu’en milieu de deuxième période pour finalement célébrer ; Fillier a accepté une passe de Sarah Nurse en entrée de zone avant d’y aller d’un tir des poignets du haut de l’enclave. Le Canada trouvait enfin réponse au mystère Braendli.

Fillier a récidivé à peine six minutes plus tard. L’Ontarienne de 22 ans a sauté sur un retour pour faire 2-0. Jamie Lee Rattray a creusé l’avance en début de troisième période, avant que Fillier n’inscrive son troisième et ne fasse voler les chapeaux sur la patinoire.

Les Suissesses ont eu la satisfaction de priver Ann-Renée Desbiens d’un blanchissage en inscrivant leur seul but du match lors d’un double avantage numérique avec seulement deux minutes à disputer à la partie.

En quête d’un troisième titre mondial consécutif, le Canada affrontera les États-Unis en finale, dimanche, à 19 h.