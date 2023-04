Les Islanders sous haute pression

(New York) Si le sort du Canadien est scellé depuis des semaines, il n’en est rien à Long Island. Les Islanders de New York auront besoin de ce 82e et dernier match de leur saison pour optimiser, voire assurer leurs chances de participer aux séries éliminatoires. Comment se sont-ils rendus à l’extrême limite ? État des lieux en cinq points.