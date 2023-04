L’été pourrait être mouvementé à Pittsburgh.

Rater les séries est une chose. Rater les séries avec le plus vieux club de la LNH en est une autre.

Les Penguins ont été écartés des éliminatoires pour la première fois depuis 2006 avec la victoire des Islanders aux dépens du Canadien mercredi.

Il y aura sans doute des conséquences. On ne sait pas qui des nouveaux propriétaires ou du directeur général Ron Hextall a choisi de s’accrocher au noyau des Penguins.

Mais le plan a échoué lamentablement. Le fameux trio constitué de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kris Letang a pourtant été à la hauteur même s’il avance en âge.

Crosby, 35 ans, a atteint la marque des 90 points pour la troisième fois en dix ans, Malkin, 36 ans, avec 83 points, a connu sa meilleure saison offensive depuis 2018 et Letang, 35 ans, s’acheminait vers une production de 50 points sur une saison complète tout en étant l’un des défenseurs les plus utilisés de la LNH.

Hextall n’a toutefois pas réussi à les entourer convenablement. Les gardiens n’ont pas été à la hauteur. Tristan Jarry n’est pas vilain, mais il a été souvent blessé à nouveau et Casey DeSmith a connu un hiver atroce. Jarry aura droit à l’autonomie complète s’il ne signe pas de nouveau contrat d’ici le 1er juillet.

Hextall a voulu revamper sa défense avec deux échanges importants. L’arrivée de Jeff Petry, 35 ans, n’a pas donné les effets escomptés. Mike Matheson, de six ans son cadet, s’est transformé en défenseur numéro un dans un environnement propice, dans l’organisation de son ancien agent.

Il restera deux années de contrat à Petry, avec une moyenne salariale de 6,1 millions par saison. Il en restera trois à Matheson, à 4,8 millions annuellement, une aubaine pour ce qu’il apporte désormais à l’équipe.

L’autre transaction dont on parle beaucoup moins a envoyé le défenseur droitier John Marino aux Devils du New Jersey pour Ty Smith et un choix de troisième tour en 2023.

Marino, 25 ans, a constitué le défenseur le plus utilisé chez les Devils après Dougie Hamilton avec une moyenne de 21 : 04. Il a laissé la production offensive à Hamilton et à Severson, mais a permis au New Jersey de se doter d’une solide deuxième paire avec Marino et Ryan Graves.

Marino a été de loin le défenseur le plus sollicité en infériorité numérique, en moyenne trois minutes par rencontre, presque une minute de plus que le second, Graves. Les Devils, troisièmes au classement général, ont terminé au septième rang de la Ligue à ce chapitre.

Ty Smith, 23 ans, un choix de premier tour en 2018, a disputé seulement neuf matchs à Pittsburgh, les autres dans la Ligue américaine, après deux saisons complètes dans la LNH avec les Devils. Il n’est pas trop tard pour débloquer, mais Pittsburgh avait besoin d’aide à court terme.

En renonçant à la reconstruction, une décision qui aurait nécessité beaucoup de courage, il faut l’avouer, Hextall a aussi été contraint l’été dernier de retenir d’autres vétérans. Jeff Carter, 38 ans, a reçu un contrat de deux ans à 3,1 millions. Il a peiné à suivre le rythme cette année.

Bryan Rust, bientôt 31 ans, a signé un contrat de six ans pour 30,7 millions après sa saison de 58 points en 60 matchs. Il en a produit seulement 46 en 80 rencontres cette année.

Kasperi Kapanen a reçu 6,4 millions pour deux ans. Heureusement, les Blues de St. Louis ont soulagé les Penguins en le réclamant au ballottage en février.

Dans une ultime tentative de sauver la saison, Hextall a acquis Mikael Granlund, 31 ans, des Predators de Nashville pour un choix de deuxième tour en 2023 quelques jours avant la date limite des échanges. Un autre échec épouvantable. Granlund a produit seulement cinq points, dont un but, en vingt matchs. Il lui restera deux autres années de contrat à 5 millions par saison…

Il sera trop tard pour reconstruire à Pittsburgh avec autant de joueurs vieillissants sous contrat pour quelques autres saisons.

L’entraîneur Mike Sullivan sauvera sans doute son poste puisqu’il a signé une prolongation de contrat de trois ans le 30 août. Cette entente entrera en vigueur la saison prochaine et se terminera en 2027.

Hextall sera sans doute remercié et personne n’implorera la pitié. Le prochain directeur général héritera d’un cadeau empoisonné. Il faudra espérer une autre grande saison du trio de pointe, dont les membres auront tous 36 ans et plus, dénicher un gardien de premier plan et espérer regarnir une défense en lambeaux, avec très peu de marge de manœuvre au plan salarial.

Bonne chance.

Connor Bedard et Regina éliminés

PHOTO HEYWOOD YU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Connor Bedard

La saison de Connor Bedard vient de prendre fin. Les Pats de Regina ont été éliminés en sept matchs contre un club plus aguerri, les Blades de Saskatoon, 29 points de plus que Regina en saison régulière.

Après une saison de 143 points, dont 71 buts, en 57 matchs, Bedard a amassé 20 points, dont dix buts, en sept matchs de séries, une moyenne de points par match supérieure à cet hiver !

Bedard est admissible au Championnat mondial des moins de 18 ans en mai, mais il n’a pas encore confirmé sa présence. Compte tenu de sa domination au Championnat mondial junior (moins de 20 ans) pendant les Fêtes, avec 23 points en 7 matchs, on n’ose pas imaginer le massacre offensif contre des joueurs de moins de 18 ans.

Les Blue Jackets occupent le dernier rang du classement général, un point de moins que les Ducks d’Anaheim et les Blackhawks de Chicago, mais il leur reste deux matchs à disputer, contre un seul pour les deux autres. La pire équipe de la LNH détiendra 25 % des chances de mettre la main sur ce surdoué.