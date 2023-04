PHOTO TIM FULLER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS

Devon Levi et Adam Fantilli récompensés par la NCAA

Quelques jours après avoir effectué ses débuts dans la LNH, le Québécois Devon Levi a été nommé meilleur gardien de la NCAA pour une deuxième saison consécutive.

Lauréat en 2021-2022, Levi a mis la main sur le trophée Mike Richter, remis au gardien par excellence du circuit universitaire, vendredi soir. Le gardien des Sabres de Buffalo est devenu le premier à remporter le trophée – qui existe depuis 2014 – lors de deux années consécutives.

Avec l’Université Northeastern il a mené le circuit avec un pourcentage d’arrêt de ,933 % ce qui lui a également valu une nomination au titre Hobey-Baker, qui récompense le joueur par excellence du circuit universitaire aux États-Unis.

Le gardien de 21 ans a terminé ses deux saisons à Northeastern avec une fiche de 38-22-6. En plus des honneurs individuels, on peut retrouver un titre du Beanpot et un championnat de la saison régulière de l’Association Hockey East sur son tableau de chasse.

Déjà sa carrière universitaire terminée que Levi a fait tourner les têtes dans la LNH en remportant deux de ses trois premiers départs. Depuis qu’il a fait ses débuts le 31 mars, le Québécois a entamé trois des quatre rencontres des Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen a agi comme adjoint pour Levi alors qu’Eric Comrie et Craig Anderson ont été laissés dans les gradins.

Le choix de septième tour des Panthers de la Floride a été acquis par les Sabres en juillet 2021 en plus d’un choix de premier tour en 2021 en retour de Sam Reinhart. Ledit choix de premier tour a été utilisé pour sélectionner l’attaquant Jiri Kulich.

Adam Fantilli, lauréat du trophée Hobey-Baker

PHOTO TIRÉE DU SITE NHL.COM Adam Fantilli

Plus tard en soirée, l’attaquant Adam Fantilli a mis la main sur le trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur dans le hockey universitaire américain.

L’espoir de 18 ans a amassé 65 points, dont 30 buts, en 36 matchs avec l’Université du Michigan cette saison. Le Canadien est pressenti pour être l’une des trois premières sélections du prochain repêchage de la LNH, qui aura lieu le 28 et 29 juin.

Fantilli a coiffé Logan Cooley, troisième choix de l’encan 2022 des Coyotes de l’Arizona, et Matthew Knies, un espoir des Maple Leafs de Toronto. Cooley et Knies, tous deux des membres de l’Université du Minnesota, seront en action samedi contre Quinnipiac lors de la finale nationale.

Fantilli et l’Université du Michigan ont plié l’échine contre Quinnipiac jeudi soir.