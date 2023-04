Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi dans la LNH.

Pavel Dorofeyev mène le Wild à la défaite

Pavel Dorofeyev a marqué deux buts, dont le filet égalisateur avec 34,2 secondes en temps réglementaire, et les Golden Knights de Vegas ont battu le Wild du Minnesota 4-3 en tirs de barrage, lundi.

Dorofeyev a aussi marqué l’un des trois buts des siens durant la séance de tirs de barrage.

Keegan Kolesar a marqué en temps réglementaire, alors que Jack Eichel et Reilly Smith ont inscrit les autres filets des Golden Knights en tirs de barrage. Laurent Brossoit a repoussé 30 tirs.

Matthew Boldy a inscrit un but et une aide, atteignant le plateau des 30 buts à sa première saison complète dans la LNH avec le Wild. Brandon Duhaime et John Klingberg ont aussi marqué. Filip Gustavsson a réalisé 23 arrêts pour le Wild, qui aurait assuré sa participation en séries avec une victoire.

Frédérick Gaudreau et Joel Eriksson Ek ont marqué en tirs de barrage pour le Wild.

Le premier but de Dorofeyev a été inscrit en deuxième période, avant celui de Boldy en fin de vingt.

Avec Brossoit au banc en faveur d’un attaquant supplémentaire, les Golden Knights tirant de l’arrière 3-2, Dorofeyev a profité d’une rondelle libre devant le filet de Gustavsson pour forcer la prolongation.

Brian Hall, Associated Press