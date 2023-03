Depuis son retour au jeu le 24 février, Anthony Duclair a récolté un but et deux passes.

(Sunrise, Floride) Anthony Duclair venait à peine de connaître la meilleure saison de sa carrière quand la malchance a frappé. Pas à peu près.

C’est arrivé à l’été, tout bonnement, sans le moindre avertissement. C’est arrivé lors d’un simple échauffement, un autre, pendant que le joueur de maintenant 27 ans était en train de marcher. Rien d’anormal jusque-là.

Mais il a eu une vive douleur, et Duclair s’est retrouvé par terre, comme si quelqu’un l’avait poussé par-derrière.

Il n’y avait personne derrière lui, mais il y avait ce dénouement qu’il n’attendait pas : une blessure au tendon d’Achille gauche, le genre de blessure dont personne ne se remet facilement.

Ce fut long ici aussi.

« Une blessure sérieuse comme ça, je n’avais pas vécu ça encore depuis que je suis dans la ligue, a expliqué l’attaquant québécois dans le vestiaire des Panthers à Sunrise, mercredi. Avant ça, je pense que j’avais été blessé à 14 ans, mais c’est tout… »

Après avoir été opéré en juillet, Duclair est enfin revenu au jeu… le 24 février. Le match des Panthers face au Canadien, jeudi soir à Sunrise, sera seulement son septième match de la saison.

Ce fut long, disions-nous, et Duclair a passé de très longues journées au gym, à l’aréna, à faire venir son entraîneur personnel de Montréal, à travailler avec l’entraîneur des Panthers, à parler avec le psychologue des Panthers.

« Il y a eu des journées chargées, avec un seul jour de congé par semaine, se souvient-il. C’est une blessure que tu dois attaquer chaque jour. »

Paul Maurice a constaté cet acharnement de près chaque jour ou presque.

« Il faut lui rendre hommage, a répondu l’entraîneur des Panthers au sujet de son joueur. Ce n’est pas une blessure dont on récupère facilement. Sans compter les doutes et l’anxiété quand on voit des joueurs dont la saison prend fin à cause de la même blessure. J’ai été surpris de voir combien il était bon à son retour. »

Mais avant ce retour, Duclair admet qu’il y a eu des moments de découragement, surtout quand ça n’avançait pas assez vite à son goût.

« Une blessure comme ça, ça te permet au moins de prendre un pas de recul… tout arrive pour une raison. Alors ce fut le temps de réfléchir à propos de ma carrière, sur la vie… C’est sûr que tu veux rester optimiste et tu veux te rendre à l’aréna en souriant, mais c’est dur et des fois, ça devient long. Des fois, tu n’es pas motivé… mais j’ai fait mon mieux pour rester optimiste. »

Cet optimisme a fini par mener à son retour du 24 février. Depuis cette date, le joueur québécois a récolté un but et deux passes. Ces chiffres ne vont évidemment pas se rapprocher de ceux de la dernière saison, quand Duclair avait obtenu la meilleure saison de sa carrière, avec 58 points en 74 rencontres, mais ils semblent indiquer que le meilleur reste à venir, peut-être.

Selon Paul Maurice, le Anthony Duclair nouvelle version n’a pas fini de progresser.

« Il a toujours cru qu’il devait marquer des buts pour rester dans cette ligue et c’est vrai, parce qu’il est un pur marqueur, a expliqué l’entraîneur des Panthers. Il veut toujours lancer la rondelle. On croit qu’avec cette approche, il est le gars parfait pour jouer avec [Aleksander] Barkov, parce que Barkov va lui remettre la rondelle… Barkov a besoin d’un marqueur pour aller avec lui. »

« La question, maintenant, c’est celle-ci : peut-on bâtir son jeu défensif de manière assez forte pour l’opposer au meilleur trio adverse chaque soir ? On veut qu’il soit un joueur offensif, mais tout en travaillant aussi sur son jeu défensif. »

Alors le Anthony Duclair que le Canadien va croiser jeudi soir sera celui du présent et aussi celui de l’avenir, celui qu’il souhaite devenir pour être la version la plus complète de lui-même.

Au moins, ce long congé forcé lui aura permis d’en arriver là.

« On peut apprendre beaucoup seulement en regardant les matchs d’en haut des gradins quand on ne joue pas, a-t-il ajouté. On peut apprendre juste en observant les tendances des autres joueurs. Je pense que ça fait de moi un joueur plus intelligent sur la glace. »