(New York) Clayton Keller des Coyotes, Sidney Crosby des Penguins et Mitch Marner des Maple Leafs ont été nommés les joueurs de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Keller a mené le circuit avec neuf points, dont quatre buts, aidant l’Arizona à soutirer trois gains en quatre occasions.

Il a conclu et terminé la semaine en offrant des matchs de trois points.

Dimanche, Keller a marqué en prolongation aux dépens du Wild.

Il a inscrit au moins un point dans cinq matchs consécutifs.

Crosby a récolté deux buts déterminants et cinq passes en quatre rencontres.

PHOTO MIKE CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sidney Crosby

Victorieux trois fois sur quatre, le club de Pittsburgh a repris la tête parmi les deux places additionnelles en vue des séries, dans l’Est.

Mardi, Crosby a fourni deux mentions d’aide et le but gagnant en prolongation, alors que les Penguins ont effacé un retard de 4-0 pour l’emporter 5-4.

Crosby totalise 20 buts en prolongation, n’étant devancé à ce chapitre que par les 25 d’Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington.

Marner a amassé deux buts et six points en deux matchs, alors que Toronto a défait le New Jersey et les Oilers.

Samedi, il a obtenu un filet et trois passes dans la victoire de 7-4 devant Edmonton.