(Springfield) Blanchi lors de cinq avantages numériques, le Rocket de Laval s’est incliné 5-2 devant les Thunderbirds à Springfield, samedi.

La Presse Canadienne

Martin Frk a signé un tour du chapeau pour les T-Birds, qui sont restés invaincus à leurs trois derniers matchs.

Hugh McGing et Austin Osmanski ont chacun récolté un but et une passe.

Joel Hofer a bloqué 32 tirs, n’étant battu que John Parker-Jones et Joël Teasdale.

Philippe Desrosiers a fait 22 arrêts.

Osmanki a brisé l’impasse de 1-1 tôt au troisième vingt.

Frk a enchaîné 32 secondes plus tard, puis McGing a touché la cible 1 : 50 après ce deuxième but de Frk.

Le Tchèque de 29 ans a complété son triplé dans un filet désert.

Le Rocket sera de retour en action mercredi, à Rochester.