John Gibson et Colton White

(Calgary) Max Comtois a inscrit un but et une aide et John Gibson a effectué 34 arrêts alors que les Ducks d’Anaheim ont battu les Flames de Calgary 3-1 vendredi soir.

Darren Haynes La Presse Canadienne

Brett Leason et Derek Grant, dans un filet vide, ont également marqué pour les Ducks.

Mikael Backlund a marqué le seul but des Flames, qui reste sans victoire lors de ses cinq derniers matchs à domicile (0-4-1). Jacob Markstrom a réussi 15 arrêts pour son cinquième départ de rang.

Après une première période sans but, les Flames ont pris les devants 1-0 à 6 : 43 du deuxième vingt en supériorité numérique lorsque le tir d’Elias Lindholm a été dévié par Backlund.

L’avance a cependant été de courte durée, puisque les Ducks ont répliqué 64 secondes plus tard avec Comtois, au départ d’un tir de Frank Vatrano.

Les Ducks prennent l’avantage à 11 : 33 de la deuxième période, grâce à Leason qui a tiré du côté du filet pour son cinquième but.