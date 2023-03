PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Capitals de Washington ont fait signer une prolongation de trois ans d’une valeur de neuf millions US au défenseur Trevor van Riemsdyk.

Associated Press

Le directeur général des Capitals, Brian MacLellan, en a fait l’annonce samedi, quelques heures avant que son équipe se mesure aux Islanders de New York. L’entente se terminera après la saison 2025-26 et le salaire annuel sur la masse salariale sera de trois millions.

Van Riemsdyk, âgé de 31 ans, et l’attaquant Conor Sheary étaient les deux seuls joueurs autonomes sans compensation que les Capitals n’ont pas échangés à la date limite des transactions. On ne sait pas si Sheary et les Capitals sont près d’une entente.

La formation de Washington a clairement montré que van Riemsdyk fait partie de la solution à la ligne bleue, tout comme Nick Jensen, qui a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 12,15 millions pour rester avec les Capitals.

Après 66 matchs cette saison, van Riemsdyk a établi un sommet personnel avec 19 points. Originaire du New Jersey, le défenseur a élevé son jeu d’un cran et a accumulé plus de minutes depuis que le défenseur John Carlson s’est blessé, en décembre.