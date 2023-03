(Newark) Le centre des Maple Leafs Ryan O’Reilly sera tenu à l’écart du jeu un certain temps.

La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef de la formation torontoise, Sheldon Keefe, a indiqué lundi que le centre, acquis des Blues de St. Louis dans une immense transaction le mois dernier, a subi une fracture d’un doigt dans la défaite de 4-1 samedi, à Vancouver, et que son nom a été inscrit à la liste des blessés pour longue durée.

Un joueur dont le nom se trouve inscrit sur cette liste doit rater un minimum de 10 matchs et 24 jours.

Keefe a ajouté que le capitaine John Tavares sera aussi tenu à l’écart de la formation en raison d’un problème non divulgué pour la rencontre de mardi, au New Jersey.

Afin de pallier ces pertes, les Leafs ont rappelé les attaquants Pontus Holmberg et Alex Steeves des Marlies de Toronto, de la Ligue américaine, en plus d’y céder le gardien Joseph Woll.

O’Reilly a été acquis en compagnie du centre Noel Acciari dans une transaction à trois clubs pour amorcer une refonte de la formation de la part du directeur général Kyle Dubas, qui a plus tard acquis les défenseurs Jake McCabe et Luke Schenn, en plus du centre Sam Lafferty.

Âgé de 32 ans, O’Reilly a marqué trois buts et ajouté deux aides en huit matchs avec les Leafs. Quatre de ses cinq points ont été récoltés dans le même match.

Les Leafs occupent actuellement le deuxième rang dans l’Atlantique avec une fiche de 38-17-8 pour 84 points, cinq de mieux que le Lightning de Tampa Bay.