(New York) Le défenseur des Bruins de Boston Dmitry Orlov est la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey, devant l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Claude Giroux et le gardien du Wild du Minnesota Filip Gustavsson.

La Presse Canadienne

Orlov a terminé à égalité au deuxième rang du circuit Bettman avec neuf points, dont trois buts, en quatre rencontres pour aider les Bruins, qui mènent la ligue avec une fiche de 49-8-5 pour 103 points, à réussir une semaine parfaite.

Le défenseur acquis des Capitals de Washington plus tôt cette saison a notamment réussi deux performances consécutives de trois points, mardi et jeudi derniers.

Giroux a aussi complété sa semaine de travail avec trois buts et neuf points en quatre matchs pour aider les Sénateurs à signer leur cinquième victoire consécutive. L’équipe se retrouve maintenant (avant les matchs de lundi), à trois points de la dernière place donnant accès aux séries.

Finalement, Gustavsson a stoppé 70 des 71 lancers auxquels il a fait face pour remporter ses deux sorties, conservant une moyenne de buts alloués de 0,48 et un taux d’efficacité de ,986. Il a réussi un jeu blanc dans un gain de 3-0 contre les Flames de Calgary avec 31 arrêts, après avoir réussi un sommet personnel de 39 arrêts – et trois de plus en fusillade – dans une victoire de 2-1 contre les Islanders de New York.