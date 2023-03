Jake Allen (34) et Mike Matheson (8)

PHOTO LUCAS PELTIER, ASSOCIATED PRESS

Jake Allen et Mike Matheson sont colauréats en février

(Montréal) Le gardien Jake Allen et le défenseur Mike Matheson sont les corécipiendaires de la coupe Molson pour le segment du mois de février.

La Presse Canadienne

Allen a été nommé première étoile une fois (le 28 février à San Jose), deuxième étoile en une occasion (le 12 février contre Edmonton) et troisième étoile à une occasion (le 24 février à Philadelphie).

En cinq matchs en février, le gardien de 32 ans a affiché un dossier de 4-1-0, en plus de maintenir une moyenne de buts contre de 2,00. Son pourcentage d’arrêts de ,937 est le troisième plus élevé de la LNH parmi les gardiens ayant disputé au moins cinq parties lors de cette période.

Allen a notamment signé son premier blanchissage de la saison, le 14 février contre Chicago.

De son côté, Matheson a été nommé première étoile une fois (le 11 février contre les Islanders), deuxième étoile en une occasion (le 25 février contre Ottawa) et troisième étoile une fois (le 14 février contre Chicago).

Le défenseur de 29 ans a mené l’équipe avec huit points (trois buts, cinq aides) en neuf rencontres en février. Matheson a notamment marqué le but gagnant en prolongation, le 11 février contre les Islanders, en plus de connaître une séquence de quatre matchs avec au moins un point (18 au 25 février) durant laquelle il a marqué deux buts et ajouté trois aides.

Une présentation honorant les lauréats de la coupe Molson pour le mois de février aura lieu avant le match de mardi soir, contre les Hurricanes de la Caroline, au Centre Bell.