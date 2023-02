Les Devils du New Jersey ont fait l’acquisition de l’attaquant Timo Meier dans une imposante transaction avec les Sharks de San José, dimanche.

Stephen Whyno Associated Press

Pour mettre la main sur Meier, les Devils ont cédé un choix de première ronde en 2023, un choix conditionnel de premier tour en 2024, l’attaquant Andreas Johansson et les espoirs Shakir Mukhamadullin, Fabian Zetterlund and Nikita Okhotiuk.

En retour, les Devils obtiennent Meier, le défenseur Scott Harrington, et les espoirs Timur Ibragimov, Santeri Hatakka and Zachary Émond.

Meier pourrait devenir joueur autonome avec compensation à la fin de la campagne et il pourrait toucher 10 millions la saison prochaine. Le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, s’attend à être capable de faire signer un contrat à long terme à Meier.

Originaire de la Suisse et âgé de 26 ans, Meier a récolté 31 buts et 21 aides mentions d’aide en 57 parties cette saison.

Il se joindra aux Devils en vue d’une course vers les éliminatoires, après que les Rangers et les Islanders, leurs rivaux de la grande région de New York, eurent posé des gestes dans le but d’améliorer leur formation.

Fitzgerald a dit que son attention était centrée sur les gestes à poser pour améliorer son équipe.

De son côté, le directeur général des Sharks, Mike Grier, semblait avoir réalisé que le prix à payer pour garder Meier ne cadrait pas avec les plans d’avenir des Sharks.