Jean-François Houle a reçu des éloges de Martin St-Louis la semaine dernière, et pour cause.

Trois de ses joueurs épatent depuis leur rappel à Montréal. Rafaël Harvey-Pinard a neuf points, dont sept buts, en douze matchs ; Alex Belzile, promu jeudi au centre du deuxième trio en l’absence de Kirby Dach, a six points en dix rencontres ; Justin Barron, 21 ans, est un défenseur transformé depuis son retour ; dans un rôle plus modeste, Jesse Ylönen totalise quatre aides en quinze parties.

Voici en vrac ses observations sur certains de ses protégés :

Rafaël Harvey-Pinard, ailier

« Il a connu un départ un peu plus lent, mais les occasions de marquer étaient là. On était convaincus que ça allait débloquer et on le lui a dit. Je crois en lui. Il peut être bon défensivement comme offensivement dans la LNH. Il prend de bons angles, un bon bâton, sa lecture du jeu est supérieure à celle de bien des joueurs et il trouve le moyen d’atteindre le filet. Il sait qu’on amasse des points proche du but. J’étais le même genre de joueur. Il n’a pas les plus grandes habiletés individuelles, mais il va travailler très fort pour parvenir à ses fins. Il est dur à affronter. Et il fait tout ça avec un gros sourire et il est facile à diriger. On en prendrait 100 comme lui. »

Justin Barron, défenseur

« On voulait qu’il améliore l’aspect défensif de son jeu, c’est-à-dire mieux contrer l’adversaire, passer du coin de patinoire à devant le filet plus rapidement, gagner ses batailles à un contre un. On l’a placé en supériorité numérique et il a gagné en confiance. Il a une bonne première passe, un bon coup de patin, je suis très heureux de voir comment il joue en ce moment avec le Canadien. On a fait plusieurs séances, nous et aussi ceux qui travaillent dans le développement : Kelly Buchberger, qui travaille avec nos défenseurs, et Adam Nicholas, au développement. On doit donner beaucoup de crédit à Justin aussi. »

William Trudeau, défenseur

(14 points à ses 20 derniers matchs, déjà un pilier en défense à seulement 20 ans)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE William Trudeau

« Sa progression est fulgurante. Il va avoir la chance de jouer dans la LNH, j’en suis convaincu. On n’était même pas sûrs de le garder en début de saison. On se demandait s’il ne serait pas mieux dans les rangs juniors. Il y a eu des blessures, ça lui a ouvert une porte et il a gagné en confiance. Ça nous fait tellement plaisir comme entraîneurs de donner autant de glace à un jeune quand il saisit sa chance comme ça et joue sans complexe. Il est encore jeune, il a encore besoin de temps, mais il est sur la bonne voie. »

Joël Teasdale, ailier

(26 points en 36 matchs, mais 16 buts à ses… 21 derniers matchs !)

« On oublie parfois qu’il a seulement 23 ans. Il est difficile à contrer et excellent à proximité du filet. Il est très important pour nous devant le but en supériorité numérique. On dit qu’il doit améliorer son coup de patin pour atteindre la LNH, mais c’est bizarre, il se rend toujours à destination quand même. On disait la même chose de Harvey-Pinard l’an dernier.

« Parfois, il faut donner une chance à ces gars-là pour voir s’ils peuvent jouer de la même façon au prochain niveau. Il ne l’a pas eu facile cette année. On l’a même laissé dans les gradins en début d’année, mais il a persévéré, il n’a jamais rouspété et il a saisi sa chance au bon moment. »

Cayden Primeau, gardien

« Il a besoin de jouer et de redevenir le gardien des séries de l’an dernier. Il l’a démontré en fin de semaine. On veut qu’il prenne la pole et qu’il soit en confiance. Il est encore très jeune, les gardiens se développent sur le tard de nos jours. Il a un brillant avenir devant lui. »

Le Rocket de Laval a une fiche de 20-20-9 cette saison, au cinquième rang de la division Nord, malgré une formation décimée par les blessures et les rappels. L’équipe a atteint le carré d’as en séries éliminatoires l’an dernier.