À la suite d’un reportage publié dans les journaux de Québecor qui rapportait des commentaires survenus la saison dernière, Arnaud Dubé quitte ses fonctions d’entraîneur-chef des Élites de Jonquière, dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA.

JONATHAN HUDON Le Quotidien

C’est le circuit qui en a fait l’annonce par voie de communiqué, en fin d’après-midi, jeudi. « Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021, a partagé Arnaud Dubé dans la missive. Ce fut un processus sérieux et rigoureux. Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement, la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu et fait confiance durant ces années. Je vous demande de respecter ma décision, ma vie privée, et je n’émettrai aucun autre commentaire. »