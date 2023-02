Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Gain de 5-2 des Maple Leaf contre les Blackhawks

Auston Matthews a inscrit un but et une aide pour son retour de blessure, mercredi, alors que les Maple Leafs de Toronto ont battu les Blackhawks de Chicago 5-2.

William Nylander a ajouté un but et deux passes, tandis que John Tavares et Rasmus Sandin ont chacun fourni un but et une mention d’aide.

Connor Timmins a inscrit l’autre but des Leafs et Ilya Samsonov a fait 27 arrêts.

Sam Lafferty et Philipp Kurashev ont marqué pour les Hawks, tandis que Petr Mrazek a bloqué 37 tirs.

Les Leafs ont marqué neuf secondes après la mise au jeu initiale, Nylander s’échappant avant de récolter un 30e but cette saison.

Cinquante-trois secondes plus tard, les visiteurs ont répliqué avec Lafferty (son neuvième but de la saison, après que Calle Jarnkrok ait perdu la rondelle.

Sandin a remis Toronto devant plus tard dans la période avec un tir qui a touché un bâton de Chicago.

Alexander Kerfoot semblait avoir donné à Toronto une avance de 3-1 à peine 15 secondes plus tard, mais les Blackhawks ont contesté pour hors-jeu, avec raison.

Quelques minutes plus tard, Matthews a inscrit son 26e but de la saison, venant d’une offrande de Nylander.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne