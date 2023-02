(Arlington) Alex Ovechkin doit s’absenter chez les Capitals de Washington pour des motifs familiaux et les problèmes de santé d’un proche, a indiqué l’équipe mardi.

Stephen Whyno Associated Press

Le directeur général Brian MacLellan a annoncé l’absence d’Ovechkin avant la séance d’échauffement matinale de l’équipe. Aucun autre détail n’a été fourni, et on ignore la durée de l’absence du Russe.

Celle-ci pourrait être de quelques jours s’il doit rentrer en Russie, où ses parents et certains membres de sa famille habitent toujours. Les restrictions de voyage en vigueur à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie signifient qu’il n’y a plus aucun vol direct entre Moscou et l’Amérique du Nord.

Les Capitals disputeront deux matchs à domicile cette semaine, avant de croiser le fer avec les Hurricanes de la Caroline dans le cadre de la série des stades à Raleigh samedi soir.

Ovechkin, qui est âgé de 37 ans, domine les Caps avec 32 buts et 22 mentions d’assistance cette saison. En l’absence d’Ovechkin, les Capitals ont rappelé l’attaquant Joe Snively de leur club-école de Hershey dans la Ligue américaine de hockey.