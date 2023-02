Rareté dans la vie du Tricolore cette saison : un blessé est de retour sur patins.

Jonathan Drouin, qui a raté les huit derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au « haut du corps », est sur la glace avec ses coéquipiers ce jeudi après-midi, alors que le Canadien rentre au boulot après 10 jours de congé. L’organisation avait évalué qu’il reviendrait après la pause du Match des étoiles – et c’est ce qui semble se produire.

Le Québécois est vêtu d’un chandail blanc, signe qu’il peut prendre part à tous les exercices et recevoir des contacts.

Un peu plus tôt, l’équipe avait annoncé avoir rappelé les attaquants Alex Belzile et Jesse Ylönen du Rocket de Laval. Avec l’ajout de Drouin, le CH compte maintenant sur 12 et 7 défenseurs dans sa formation.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jesse Ylönen

Des points d’interrogation subsistent toutefois quant à l’état de santé de quelques autres patineurs. Joel Armia, lui aussi atteint au « haut du corps », devait lui aussi revenir après la pause du Match des étoiles. Il n’a toutefois pas été aperçu sur la glace du Complexe Bell de Brossard.

Un flou persiste également au sujet de Joel Edmundson et de Sean Monahan. Les deux ont patiné une heure avant l’arrivée de leurs coéquipiers, jeudi, sans toutefois se prêter à des exercices spécifiques.

Blessé au « haut du corps » le 26 janvier, Edmundson devait faire l’objet d’une réévaluation quotidienne. Deux semaines plus tard, aucune mise à jour n’a encore été fournie.

Le cas de Monahan est encore plus mystérieux. Le joueur de centre s’est blessé au pied au début du mois de décembre. Son absence, d’abord estimée à quelques jours, s’étire depuis maintenant deux mois. Le 6 janvier dernier, le service des communications du club a fait état d’une absence encore évaluée à deux semaines. À la suite de demandes répétées de la part des médias, le Canadien s’était engagé à fournir une mise à jour de son état avant le Match des étoiles, disputé samedi dernier. Ce n’est pas arrivé.

Les joueurs du Canadien s’entraînent ce jeudi après-midi et le feront encore vendredi matin, en vue de leur retour à l’action samedi contre les Islanders de New York.