On connaît à peu près l’identité des joueurs qui seront des membres du CH lorsque le club va recommencer à jouer, demain après-midi au Centre Bell. Mais on ne sait pas qui sera encore ici le 4 mars.

Le 4 mars, c’est bien sûr le lendemain du 3 mars, et le 3 mars, c’est la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Dans un monde idéal, le directeur général Kent Hughes passerait en ce moment même des heures et des heures à tenter de transiger un joueur en fin de contrat en échange de trois ou quatre choix de premier tour, comme le suggèrent souvent les meilleurs sites de potins du hockey.

Mais la réalité n’est pas du même avis, car le Canadien de demain, qui va accueillir les Islanders de New York, sera de nouveau privé de plusieurs joueurs qui continuent de n’exister que sur la liste des blessés. De ce groupe, seul Jonathan Drouin pourrait effectuer un retour au jeu samedi.

En attendant, Martin St-Louis tente de garder le cap.

Je ne m’arrête pas à penser aux joueurs qui vont être là l’an prochain, a répondu l’entraîneur montréalais. La chose la plus importante, c’est de continuer à développer notre culture, la manière qu’on veut jouer, et le faire à travers des moments difficiles qu’on va vivre, par exemple la date limite des échanges. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

« Mais il faut continuer à avancer malgré la pression externe. Il faut continuer à bâtir notre culture. On bâtit une culture peu importe, sans se demander qui va être ici la saison prochaine. C’est ce qui va nous aider à avancer, et à devenir une équipe qui prend part aux séries à chaque saison. »

St-Louis a reconnu que nous en sommes au moment du calendrier où « Le stress va aller en augmentant pour une couple de gars », mais avant même d’en arriver là, il faudra que ces gars-là soient sur la glace, et non en train de regarder un match des hauteurs avec une botte protectrice au pied.

« On est toujours en train de s’évaluer dans cette ligue, même pour un club qui prend part aux séries, a ajouté le coach du CH. Ce que je souhaite, c’est de voir un groupe qui est engagé jusqu’à la fin. J’espère voir une progression. »

Dans le vestiaire, les joueurs affirment tous qu’il y a un enjeu qui demeure, même si les chances du club de prendre part aux séries ne sont plus qu’un lointain mirage.

« On veut seulement conclure la saison sur une bonne note, a noté le gardien Jake Allen, qui sera devant le filet lors du match de dimanche au Centre Bell. On veut conclure la saison en force et essayer de construire quelque chose ici, avec cette équipe. On a aura un calendrier difficile et exigeant d’ici à la fin de la saison, mais ce sera aussi une occasion de savoir où on en est en tant qu’équipe par rapport au reste de la ligue. »

Alors voilà un peu le portrait d’ici la fin, une fin qui ne saurait arriver assez vite : des joueurs qui pourraient être échangés, mais qui ne le seront pas tant qu’ils seront blessés, des vétérans qui vont tenter de jouer pour quelque chose, n’importe quoi, et des jeunes qui vont essayer de se faire remarquer en vue d’une place la saison prochaine.

« C’est vrai que ça peut être l’occasion de laisser une belle carte de visite, a admis l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard. Mais je ne pense pas vraiment à ça. Mon objectif, c’est de rester ici jusqu’à la fin de la saison, et ensuite, de pouvoir me retrouver ici la saison prochaine aussi. Je veux me faire une place en permanence avec cette équipe… »

Retour possible de Drouin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

Alors, est-ce que Jonathan Drouin sera de retour, lui qui n’a pas joué depuis le 15 janvier ? On aurait bien aimé le lui demander, mais le Canadien a choisi de ne pas le rendre disponible lors de la période des questions, vendredi à Brossard. Martin St-Louis s’est contenté de dire qu’un tel retour était « possible » en vue du match de samedi, ce qui reste vague puisque quand on y pense, tout est possible dans la vie. Drouin était le centre du quatrième trio vendredi, en compagnie de Pezzetta et Belzile. De son côté, Joel Armia, blessé quelque part, s’est entraîné avec le club, mais avec un maillot qui interdisait tout rapprochement physique.

Samuel Montembeault samedi, Jake Allen dimanche

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Samuel Montembeault

Les deux gardiens du Canadien vont se partager le boulot en cette fin de semaine du Super Bowl au Centre Bell. Le premier des deux matchs, celui de samedi, ira au gardien québécois Samuel Montembeault, alors que le deuxième, celui de dimanche face à Edmonton, sera l’affaire de Jake Allen.

Nouveau contrat pour Harris

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Harris

Jordan Harris a dit oui à une prolongation de contrat sur deux ans avec le Canadien, pour une moyenne de 1,4 million en 2023-2024 et en 2024-2025. Bien sûr qu’il est heureux. « C’est bien de régler ça tout de suite, a expliqué le jeune défenseur. Je n’aurai pas à attendre à l’été et me mettre à stresser avec ça. »