(Englewood) S’il avait fallu que son entraîneur-chef soit témoin de la scène, celui-ci aurait probablement vécu un moment d’anxiété : le défenseur Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, qui perd l’équilibre et qui chute lors du concours du patineur le plus rapide.

Pat Graham Associated Press

Toutefois, Jared Bednar n’était pas rivé à sa télévision et n’avait aucune idée de ce qui est arrivé lors du concours d’habiletés tenu dans le cadre du match des étoiles de la LNH, en fin de semaine. Sauf le fait que Makar soit sorti indemne de sa collision avec la bande.

Au chapitre des blessures, ces jours-ci, le portrait devient de plus en plus rose pour les champions en titre de la Coupe Stanley. Le défenseur Bowen Byram doit effectuer son retour au sein de la formation, tout comme l’attaquant Valeri Nichushkin.

Le défenseur Josh Manson est sur le point de revenir au jeu. Même chose pour le capitaine Gabriel Landeskog, qui n’a participé à aucun match jusqu’à maintenant cette saison. Les choses s’améliorent aussi pour l’attaquant Darren Helm.

Malgré tous les bobos et toutes les ecchymoses, l’Avalanche s’est présenté à la pause du match des étoiles dans une position qui lui aurait garanti une place dans les séries éliminatoires si la saison avait pris fin au cours du week-end.

Pour surmonter la tempête provoquée par toutes ces blessures, l’Avalanche a fait appel à 39 patineurs différents cette année, ce qui est le nombre le plus élevé en une seule saison depuis que l’équipe a déménagé à Denver en 1995.

« Tous les joueurs que nous pouvons récupérer en ce moment, c’est vraiment important », a déclaré Makar à la veille du début d’une séquence de trois matchs à l’étranger qui va commencer à Pittsburgh, mardi soir.

Byram reviendra au jeu après avoir été tenu au rancart depuis le début du mois de novembre par une blessure au bas du corps. Il s’est avéré un élément-clé du parcours de l’Avalanche jusqu’à la conquête de la coupe Stanley la saison dernière, dominant le classement des recrues avec neuf mentions d’aide.

Byram avait amorcé 2022-2023 avec aplomb — deux buts et trois mentions d’aide en 10 parties — avant sa blessure.

« Il a l’air en pleine forme. Il est plein d’entrain », a décrit Makar en parlant de son coéquipier défenseur.

« Souhaitons qu’il ne lui faudra pas trop de temps pour retrouver son synchronisme de match. Mais je pense qu’il est un joueur capable d’ouvrir la machine assez rapidement. »

Byram a raté bon nombre de matchs la saison dernière après avoir souffert de symptômes de commotion cérébrale. Cette fois-ci, il a été en mesure de rester dans l’entourage de l’équipe tout en travaillant vers son retour au jeu.

« J’étais simplement content que ce n’était pas ma tête », a déclaré Byram. « C’était beaucoup plus facile d’être à l’écart quand on se sent encore bien et qu’on se sent soi-même. Je suis juste excité de recommencer. »

Et vous pouvez parier que Byram sera disponible pour jouer autant de minutes que nécessaire.

« Je suis à 100 %. Donc, il n’y a pas de raison d’y aller doucement. Je me sens confiant face à ce retour au jeu. »

Manson se joindra à l’Avalanche pendant ce périple, ce qui lui permettra de patiner avec les autres joueurs de l’équipe. Il est à l’écart du jeu depuis le début de décembre en raison d’une blessure au bas du corps.

« Je pense que ça aide d’aller sur la route, de se trouver autour des gars », estime Bednar.

Landeskog pourrait être de retour « assez rapidement », a déclaré Bednar, sans toutefois donner un échéancier défini. Le vétéran capitaine est inactif depuis qu’il a subi une opération à un genou en octobre.

L’Avalanche est arrivé à la pause du match des étoiles après avoir gagné sept de ses huit parties précédentes. Les hommes de Bednar totalisent 57 points, et pourchassent les Stars de Dallas (66 points à la pause) les Jets de Winnipeg (65) et le Wild du Minnesota (58) dans la section Centrale.

Ce que les joueurs de l’Avalanche voudront éviter, c’est un autre mauvais départ après une pause. C’est ce qui est arrivé après Noël alors que l’équipe a affiché un dossier de 0-4-1 après un congé de quelques jours.

« Il faut seulement ramener notre mentalité à un mode de match. Finies les vacances », a lancé Makar.

« Nous avons encore une longue route à parcourir. Nous ne sommes pas où nous voulons être. Mais il reste beaucoup de temps. »