Les joueurs de moins de 12 ans des Titans du Verbe Divin ont vécu une journée de rêve. La semaine dernière, le joueur étoile des Canadiens de Montréal, Carey Price, est venu leur tenir compagnie, le temps d’une pratique.

ÉTIENNE BOUTHILLIER La Voix de l’Est

« Certains parents de l’équipe ont de très bons contacts avec Carey. On a fini un tournoi et on a organisé un après-midi avec les jeunes, qui n’étaient pas au courant. On a dit aux parents de venir, parce qu’il y allait avoir un invité, mais ça a été une surprise pour nos joueurs », raconte Jonathan Bertrand, entraîneur adjoint de l’équipe.