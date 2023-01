Tessa Janecke et Marie-Philip Poulin

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La Série de la rivalité se déplace au Québec les 20 et 22 février

(Calgary) L’équipe canadienne de hockey féminin accueillera les États-Unis le mois prochain dans le cadre des derniers matchs de la Série de la rivalité, une première depuis 2017, a annoncé Hockey Canada par voie de communiqué jeudi.

La Presse Canadienne

Les rivales de longue date croiseront le fer au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières le 20 février, puis à la Place Bell de Laval le 22 février.

Après deux gains en décembre à Henderson, au Nevada, et à Los Angeles, en Californie, le Canada, champion olympique et champion du monde, pourrait s’adjuger les honneurs de la Série de la rivalité 2022-23 s’il remporte les deux duels en sol québécois.

« Nous espérons que ces matchs inspireront les jeunes filles et garçons à poursuivre leurs rêves au hockey, et nous avons très hâte de jouer à domicile devant les meilleurs partisans et partisanes au monde », a déclaré la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin, Marie-Philip Poulin.

La Série de la rivalité 2022-2023 a commencé en novembre, et les Américaines détiennent une mince avance de 3-2 après cinq matchs.