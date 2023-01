(Saint Paul) L’attaquant Matt Boldy a paraphé une prolongation de contrat de sept saisons d’une valeur totale de 49 millions avec le Wild du Minnesota, a annoncé le directeur général de l’organisation Bill Guerin lundi.

La Presse Canadienne

L’Américain, qui est âgé de 21 ans, a marqué 12 buts et amassé 17 mentions d’assistance en 42 matchs jusqu’ici cette saison avec le Wild.

Boldy aurait pu devenir joueur autonome avec compensations l’été prochain. Le Wild l’a récompensé avant qu’il atteigne le plateau des 100 matchs dans la LNH.

Le joueur de six pieds deux pouces et 201 livres a inscrit 27 buts et récolté 41 mentions d’aide en 89 matchs en carrière dans la LNH. Il avait marqué un but pour le Wild en séries éliminatoires le printemps dernier.

Boldy a été sélectionné en première ronde, 12e au total, par le Wild lors du repêchage de la LNH en 2019.

Boldy est le dernier jeune attaquant en lice à monétiser ses performances pendant son contrat de recrue, après Tage Thompson (Sabres de Buffalo), Jack Hughes (Devils du New Jersey) et Jason Robertson (Stars de Dallas).

Le Wild rendra visite aux Capitals de Washington mardi.