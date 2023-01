P.K. Subban a fait vibrer les partisans du Canadien pendant sept saisons, de 2010 à 2016. Alors que le CH honorera son ancien défenseur avant le match de jeudi soir au Centre Bell, voici cinq moments marquants de Subban au temps où il portait l’uniforme bleu-blanc-rouge.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE P.K. Subban (au centre) lors de l’annonce de son don à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants

Un don de 10 millions pour les enfants malades

Dès ses débuts avec le Tricolore, P.K. Subban s’implique auprès de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants en offrant des chandails ou des articles pour les encans silencieux. En septembre 2015, sa contribution atteint un autre niveau : il annonce qu’il fera un don de 10 millions de dollars sur sept ans à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Cette annonce survient moins de deux mois après que le défenseur, alors âgé de 26 ans, eut signé un contrat de huit ans et 72 millions avec le Tricolore. « L’été dernier, le CH et la ville de Montréal ont pris un engagement à long terme envers moi. Alors aujourd’hui, c’est à mon tour de prendre un engagement à long terme envers la ville de Montréal », laisse-t-il entendre, en français. « J’espère rester à Montréal très, très longtemps », ajoute-t-il.

Le héros

Le 2 mai 2014, le Canadien dispute le premier match de sa série de deuxième tour face aux Bruins, à Boston. Le Tricolore est le premier à marquer ; Subban accepte une passe d’Andrei Markov avant de prendre un tir des poignets qui se dirige derrière Tuukka Rask. Le CH creuse son écart en deuxième période, mais les Bruins reviennent de l’arrière en troisième période.

À la fin du temps réglementaire, une égalité de 3-3 persiste. Au début de la deuxième prolongation, le numéro 76 décoche un puissant tir frappé en avantage numérique pour donner la victoire au Canadien. À sa sortie de la patinoire, le défenseur se fait lancer des bouteilles et des déchets par des partisans adverses.

« Avoir du succès dans les grands matchs, dans les amphithéâtres les plus fous, c’est dans ces moments-là qu’on définit notre carrière et qu’on se définit en tant que joueur », dit Subban après le match.

Boom !

En 2010-2011, P.K. Subban dispute sa première saison complète dans la Ligue nationale. Et il ne tarde pas à s’imposer. Le 16 décembre 2010, lors d’une visite au TD Garden de Boston pour un affrontement contre les Bruins, le défenseur s’en prend à un jeune Brad Marchand qui joue lui aussi sa première campagne complète dans le circuit Bettman.

Après avoir récupéré la rondelle dans sa zone, l’attaquant des Bruins traverse la zone neutre à pleine vitesse, puis la ligne bleue du Canadien, avant d’être freiné par Subban d’une – très – percutante mise en échec. Marchand, secoué, se relève et rejoint difficilement le banc de son équipe.

Un, deux, trois

Le 20 mars 2010, à son 12e match dans la Ligue nationale, Subban inscrit son premier – et dernier – tour du chapeau dans l’uniforme tricolore, contribuant à la dégelée de 8-1 que le Canadien fait subir au Wild, au Minnesota. Il marque une première fois en faisant le tour de la zone adverse avant de glisser la rondelle derrière José Théodore. Ses deux buts suivants sont inscrits sur de puissants tirs frappés. Cette saison-là, sa première complète avec le Canadien, il enfile 14 buts et récolte 24 mentions d’aide pour 38 points en 77 rencontres.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE P.K. Subban

Après le cachot, le but

Deux fois plutôt qu’une en 2014, P.K. Subban fait vibrer la foule du Centre Bell en inscrivant des buts sur des échappées à sa sortie du banc des pénalités. La première fois, lors du troisième match de la série de deuxième tour face aux Bruins de Boston. Le Canadien mène 1-0 en fin de première période quand Subban sort du cachot, accepte une passe de Lars Eller et file à vive allure vers Tuukka Rask, qu’il déjoue d’une jolie feinte. Au Centre Bell, le sonomètre de l’acousticien Jean Laporte, accompagné de La Presse lors de cette rencontre, tape à 117,5 dB.

Quelques mois plus tard, le 18 octobre 2014 lors d’une rencontre face à l’Avalanche du Colorado, Lars Eller dégage en infériorité numérique. Subban, qui sortait du banc, bat de vitesse le défenseur adverse, s’empare de la rondelle et fait le tour du but de Calvin Pickard avant de revenir à l’avant pour le déculotter.