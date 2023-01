(Arlington) Nicklas Backstrom et Tom Wilson semblent enfin tout près d’un retour au jeu pour les Capitals de Washington.

Stephen Whyno Associated Press

Les dirigeants de la formation de la Ligue nationale de hockey ont annoncé samedi que les noms des deux joueurs ont été retirés de la liste des blessés.

Backstrom, un joueur de centre reconnu pour ses talents de fabricant de jeu, et Wilson, un robuste attaquant de puissance, devraient disputer leur premier match de la saison dimanche, lors de la visite à Washington des Blue Jackets de Columbus.

Pendant l’entre-saison, Backstrom a subi une opération de resurfaçage de la hanche gauche pour traiter une blessure tenace qui avait entravé sa capacité à patiner.

Il est seulement le deuxième joueur de la LNH à revenir de cette opération, après Ed Jovanovski en 2014.

« Je ne m’imposerai pas de pression », a commenté Backstrom cette semaine. « Tout ce que je peux dire, c’est que je me porte à merveille, et la chose la plus importante pour moi, c’est que je ne ressens aucune douleur, que je suis capable de patiner et de bouger comme je le veux. J’espère que ce sera suffisant. »

De son côté, Wilson s’est soumis à une opération pour réparer une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Il a été blessé lors du premier match de la série éliminatoire de premier tour entre les Capitals et les Panthers de la Floride, le 3 mai.

« Mes attentes sont que je dois être là où j’étais avant », a dit Wilson. « C’est le seul résultat acceptable. Je veux être le joueur que j’étais avant. Donc, tout ce processus, je l’avais en tête et ça a été mon objectif. »

Malgré les absences de Backstrom et de Wilson, les Capitals ont rebondi après un lent départ. Ils occupent une position au classement de l’Association Est qui leur aurait donné accès aux séries éliminatoires si la saison avait pris fin vendredi.

Afin de faire de la place aux salaires de Backstrom et de Wilson à l’intérieur des limites du plafond salarial, les Capitals ont transféré le nom du défenseur John Carlson sur la liste des blessés à long terme.

Carlson est à l’écart pour une longue période après qu’il a été atteint au visage par une rondelle, le 23 décembre.

Les Capitals doivent effectuer deux autres manœuvres plus tard samedi.